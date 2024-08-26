個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.81%，折合報377.1元；阿里巴巴（9988）升2.95%，折合報83.23元；美團（3690）升0.94%，折合報108.48元；匯控（0005）升1.44%，折合報68.06元；建行（0939）升1.17%，折合報5.71元。

道期現跌0.05%；標期現跌0.08%；納期現跌0.08%。日本東證指數現跌0.88%；韓國KOSPI指數現跌0.04%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.35%。

VIX指數隔晚跌9.62%或1.69點，報15.86點。

紐油現升0.78%或0.59美元，報75.42美元；布油現升0.72%或0.57美元，報79.59美元；金價現升0.15%或3.8美元，報2516.39美元；LME 銅期貨隔晚升1.73%或158美元，報9288.5美元。比特幣現升0.23%或153.9美元，報64397.6美元；美國10年期債息現跌0.64%或0.0246厘，報3.7744厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，建滔積層板（1888）、貓眼娛樂（1896）、中石油（0857）、融創服務（1516）、攜程（9961）、稻草熊（2125）、雅生活服務（3319）、VESYNC（2148）等。

國藥（1099）中期少賺9.7%，不派息。

小鵬汽車（9868）：獲控股股東何小鵬增持至18.8%。

創夢天地（1119）沙特電競聯合會簽MOU，進軍沙特電競市場。

首程（0697）中期純利跌14％，每股派2.86仙。

山東鳳祥（9977）半年少賺27%，不派中期息。

青島（0499）發盈警，料中期虧損收窄至約1400萬元人幣。

紫金礦業（2899）中期純利按年增46%至150.84億元人幣。

先施（0244）發警告，上半年虧蝕最多2800萬元。

中銀（3988）行長劉金個人原因辭職，葛海蛟代為履行職責。

中石化（0386）半年多賺2.6%，中期息增不足1%。

港華智慧能源（1083）於內地零碳智慧園區至今達128個。

東方甄選（1797）上財年經調整純利升1倍至21.8億元人幣。

眾安（0672）中期盈利跌68%，受累投資物業公允虧損，不派息。

融創中國（1918）據報到期未還債務1068億人幣，或觸發654億債被「call loan」。

盛諾集團（1418）中期盈利增2.3倍至6210萬，中期息1仙。

實惠母公司時富投資（1049）中期虧損收窄至2710萬，實惠收入跌7%。

受惠日圓疲弱，東瀛遊（6882）上半年多賺65%至3412萬元。

景褔集團（0280）執董王渭濱辭世。

中煤能源（1898）中期盈利跌16%至107億人幣，中期息0.221元。

途虎養車（9690）中期經調整淨利潤升近七成，續不派中期息。

時代中國（1233）盈警，料中期虧損擴大至最多32億人幣。

洛陽鉬業（3993）中期盈利54億人幣，收入1028億齊創新高。

香格里拉（0069）上半年盈利跌28%，中期息5仙。

彩星集團（0635）物業重估拖累蝕1.6億元，彩星玩具中期多賺5%。

鄭家純增持周大福（1929）。

新奧能源（2688）中期盈利跌23%，派息反升2%。

阿里（9988）減持速騰聚創，套現1.4億元。

葉茂林減持耀才（1428），套現4327萬。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）上半年轉蝕2748萬不派息，GMV升近半成。

中國飛機租賃（1848）中期純利跌35%，派中期息0.12元。

希慎（0014）：利園8期料2026年中竣工，已陸續與不同企業商討租賃。

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