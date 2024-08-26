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恒指高開97點 上試100天線 科指升0.62%

恒指今早高開97點或0.56%，報17709點，大市成交金額14億元；國指今早高開31點或0.5%，報6250點。恒生科技指數開市報3490點，升0.62%。上升股份比例為8.7%，下跌為2.76%，無升跌為88.52%。

藍籌55隻升，7隻下跌，20隻無升跌。宏橋（1378）升2.51%，報10.62元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌0.76%，報105.1元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股16隻升，6隻下跌，8隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）開市報117.1元，升9.34%；跌幅最大的是閱文（0772）開市報23.4元，跌0.85%。

恒指上試100天線(17735.49點)。科指續高於10天線(3458.64點)，上試50天線(3545.5點)。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建滔積層板（1888）開市報6.68元，無升跌。貓眼娛樂（1896）無成交，報6.84元。中石油（0857）開市報6.84元，升1.18%。融創服務（1516）無成交，報1.69元。攜程（9961）開市報331.2元，無升跌。稻草熊（2125）無成交，報0.51元。雅生活服務（3319）開市報2.54元，升0.4%。VESYNC（2148）無成交，報4.16元。

國藥（1099）中期少賺9.7%，不派息。開市報18.56元，無升跌。

小鵬汽車（9868）：獲控股股東何小鵬增持至18.8%。開市報27.55元，升1.47%。

創夢天地（1119）沙特電競聯合會簽MOU，進軍沙特電競市場。開市報2.18元，升0.93%。

首程（0697）中期純利跌14％，每股派2.86仙。無成交，報1.28元。

山東鳳祥（9977）半年少賺27%，不派中期息。無成交，報0.96元。

青島（0499）發盈警，料中期虧損收窄至約1400萬元人幣。無成交，報0.2元。

紫金礦業（2899）中期純利按年增46%至150.84億元人幣。開市報16.28元，升1.88%。

先施（0244）發警告，上半年虧蝕最多2800萬元。無成交，報0.21元。

中銀（3988）行長劉金個人原因辭職，葛海蛟代為履行職責。開市報3.57元，無升跌。

中石化（0386）半年多賺2.6%，中期息增不足1%。開市報5.14元，升0.78%。

港華智慧能源（1083）於內地零碳智慧園區至今達128個。無成交，報2.91元。

東方甄選（1797）上財年經調整純利升1倍至21.8億元人幣。開市報10.82元，跌0.55%。

眾安（0672）中期盈利跌68%，受累投資物業公允虧損，不派息。開市報0.12元，無升跌。

融創中國（1918）據報到期未還債務1068億人幣，或觸發654億債被「call loan」。開市報0.97元，升1.04%。

盛諾集團（1418）中期盈利增2.3倍至6210萬，中期息1仙。無成交，報0.201元。

實惠母公司時富投資（1049）中期虧損收窄至2710萬，實惠收入跌7%。無成交，報0.83元。

受惠日圓疲弱，東瀛遊（6882）上半年多賺65%至3412萬元。無成交，報0.6元。

景褔集團（0280）執董王渭濱辭世。無成交，報0.37元。

中煤能源（1898）中期盈利跌16%至107億人幣，中期息0.221元。開市報8.95元，升0.45%。

途虎養車（9690）中期經調整淨利潤升近七成，續不派中期息。無成交，報17.36元。

時代中國（1233）盈警，料中期虧損擴大至最多32億人幣。無成交，報0.215元。

洛陽鉬業（3993）中期盈利54億人幣，收入1028億齊創新高。開市報6.55元，升2.5%。

香格里拉（0069）上半年盈利跌28%，中期息5仙。開市報4.92元，跌0.2%。

彩星集團（0635）物業重估拖累蝕1.6億元，彩星玩具中期多賺5%。無成交，報0.52元。

鄭家純增持周大福（1929）。開市報6.64元，無升跌。

新奧能源（2688）中期盈利跌23%，派息反升2%。開市報53.55元，升0.09%。

阿里（9988）減持速騰聚創，套現1.4億元。開市報83.4元，升0.91%。

葉茂林減持耀才（1428），套現4327萬。開市報1.51元，升0.67%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）上半年轉蝕2748萬不派息，GMV升近半成。開市報1.68元，無升跌。

中國飛機租賃（1848）中期純利跌35%，派中期息0.12元。開市報2.9元，跌3.01%。

希慎（0014）：利園8期料2026年中竣工，已陸續與不同企業商討租賃。開市報11.36元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.355元，開市報0.355元，升1.43%；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，開市報0.28元，升1.82%；天寶集團（1979）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升10.66%；萬國數據－ＳＷ（9698）創52周高，見16.3元，開市報16.3元，升0.99%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括稻香（0573）低見0.55元，開市報0.55元，跌1.79%；稻香控股（0573）低見0.55元，開市報0.55元，跌1.79%；匯量科技（1860）低見1.51元，開市報1.51元，跌7.36%；飛天雲動（6610）低見0.39元，開市報0.39元，跌10.34%。

異動股

上升異動股，包括，中國疏浚環保（0871）開市報0.184元，升15%；中國環保能源（0986）開市報0.049元，升11.36%；金涌投資（1328）開市報0.08元，升11.11%；天寶集團（1979）創52周高，見1.35元，開市報1.35元，升10.66%；雲智匯科技（1037）開市報0.265元，升10.42%；嗶哩嗶哩（9626）開市報117.1元，升9.34%；艾美疫苗（6660）開市報5.1元，升9.21%；優博控股（8529）開市報0.19元，升9.2%；三和精化（0301）開市報0.9元，升7.14%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.315元，升6.78%。

下跌異動股，包括，福壽園（1448）見52周低4.01元，開市報4.01元，跌14.68%；國富創新（0290）開市報0.76元，跌14.61%；應力控股（2663）開市報0.4元，跌13.04%；飛天雲動（6610）創上市新低，見0.39元，開市報0.39元，跌10.34%；温嶺工量刃具（1379）開市報1.85元，跌9.31%；DEYUN HOLDING（1440）開市報3.44元，跌8.99%；天津創業環保股份（1065）開市報2.81元，跌8.77%；匯量科技（1860）創上市新低，見1.51元，開市報1.51元，跌7.36%；百奧賽圖－Ｂ（2315）開市報6.03元，跌7.23%；復銳醫療科技（1696）見52周低2.75元，開市報2.75元，跌6.78%；深圳高速公路股份（0548）開市報7.3元，跌6.41%。

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