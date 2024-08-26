恒指今早高開97點或0.56%，報17709點，大市成交金額14億元；國指今早高開31點或0.5%，報6250點。恒生科技指數開市報3490點，升0.62%。上升股份比例為8.7%，下跌為2.76%，無升跌為88.52%。