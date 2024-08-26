半導體調查公司TechanaLye社長清水洋治以2024年4月開賣的華為最新智慧手機「Huawei Pura 70 Pro」的應用處理器(AP)「KIRIN 9010」和2021年的華為高性能智慧手機用AP「KIRIN 9000」為例，「KIRIN 9010」由華為旗下海思半導體設計、中芯（0981）採用7納米技術進行量產，而「KIRIN 9000」則由海思半導體設計、台積電2021年時以5納米技術進行量產。

報道指，一般而言，電路線幅變細的話，半導體處理性能就會變高、晶片面積變小。清水洋治指出，中芯採用7納米量產的晶片面積為118.4平方毫米、和台積電5納米晶片面積(107.8平方毫米)差距不大，不過處理性能卻幾乎相同。雖然雙方在良率上雖有落差，但光從出貨的晶片性能來看，中芯的實力逼近到僅落後台積電3年，而中芯採用7納米技術卻能達到和台積電5納米同等的性能，反映海思半導體的設計能力有所揚升。

除了記憶體、感射器外，Pura 70 Pro合計搭載了37個主要半導體產品，其中海思半導體負責14個、其他中國廠商負責18個，非中國製產品僅DRAM（SK Hynix）、運動感測器（Bosch）等5個，即高達86%半導體為中國製。

清水洋治認為，美國政府的管制措施，現時僅稍微拖慢中國的技術革新，但卻刺激了中國半導體產業的自家生產腳步。

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