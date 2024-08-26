moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

日經：中國半導體實力進步 僅落後台積電三年 美禁令僅拖慢中國技術革新

《日經》報道，根據日本專業拆解公司分析拆解報告表示，中國半導體實力持續進步，已逼近到僅落後台積電 3 年的水平。報道指，美國的禁令僅稍微拖慢中國的技術革新、但刺激了中國半導體產業的自家生產步伐。

半導體調查公司TechanaLye社長清水洋治以2024年4月開賣的華為最新智慧手機「Huawei Pura 70 Pro」的應用處理器(AP)「KIRIN 9010」和2021年的華為高性能智慧手機用AP「KIRIN 9000」為例，「KIRIN 9010」由華為旗下海思半導體設計、中芯（0981）採用7納米技術進行量產，而「KIRIN 9000」則由海思半導體設計、台積電2021年時以5納米技術進行量產。

報道指，一般而言，電路線幅變細的話，半導體處理性能就會變高、晶片面積變小。清水洋治指出，中芯採用7納米量產的晶片面積為118.4平方毫米、和台積電5納米晶片面積(107.8平方毫米)差距不大，不過處理性能卻幾乎相同。雖然雙方在良率上雖有落差，但光從出貨的晶片性能來看，中芯的實力逼近到僅落後台積電3年，而中芯採用7納米技術卻能達到和台積電5納米同等的性能，反映海思半導體的設計能力有所揚升。

除了記憶體、感射器外，Pura 70 Pro合計搭載了37個主要半導體產品，其中海思半導體負責14個、其他中國廠商負責18個，非中國製產品僅DRAM（SK Hynix）、運動感測器（Bosch）等5個，即高達86%半導體為中國製。

清水洋治認為，美國政府的管制措施，現時僅稍微拖慢中國的技術革新，但卻刺激了中國半導體產業的自家生產腳步。

 

其他報道

滬深三大指數高開 人行進行3000億元1年MLF及4710億元7天逆回購操作

恒指高開97點 上試100天線 科指升0.62%

港股ADR升103點 夜期高水121點 中石油、攜程、建滔積層板等業績

國藥中期少賺9.7% 不派息

小鵬汽車：獲控股股東何小鵬增持至18.8%

北水增持農行 減持京基金融國際

 