文章引述業內人士報道稱，人行本意未必是大幅抬高利率水平中樞，更多是避免形成單邊預期並不斷強化，測試旨在提示相關金融機構加強合規要求和風控水平。《上海證券報》亦報道稱央行開展壓力測試並非阻止機構的投資交易。

天風證券首席固收分析師孫彬彬發送的報告稱，「監管意圖是規範，不是去交易」，後續需要關注央行進一步行動和資金面，整體而言，其對債券市場仍然保持偏樂觀的觀點，預計10年國債息在2.1-2.25%，30年國債在2.3-2.45%。

孫彬彬認為，伴隨債券市場監管加強，市場交易活躍度下降，債券市場和機構面臨交易層面流動性的或有壓力；交易活躍度問題進一步延伸，機構或許會擔心負債端不穩定和贖回壓力。

人行行長潘功勝表示，重點領域的金融風險正在有序化解；人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

其他報道

日經：中國半導體實力進步 僅落後台積電三年 美禁令僅拖慢中國技術革新

野村下調中國股票評級 上調馬來西亞和印尼股票評級

滬深三大指數高開 人行進行3000億元1年MLF及4710億元7天逆回購操作

恒指高開97點 上試100天線 科指升0.62%

港股ADR升103點 夜期高水121點 中石油、攜程、建滔積層板等業績

國藥中期少賺9.7% 不派息

小鵬汽車：獲控股股東何小鵬增持至18.8%

北水增持農行 減持京基金融國際