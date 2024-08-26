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內地金融時報：對金融機構持債壓力測試 非阻止機構投資交易

人行主管的《金融時報》稱，人行已對金融機構的持債敞口展開壓力測試，以權衡若息率快速大幅上行，金融機構能否經受住市場突變的風險。

文章引述業內人士報道稱，人行本意未必是大幅抬高利率水平中樞，更多是避免形成單邊預期並不斷強化，測試旨在提示相關金融機構加強合規要求和風控水平。《上海證券報》亦報道稱央行開展壓力測試並非阻止機構的投資交易。

天風證券首席固收分析師孫彬彬發送的報告稱，「監管意圖是規範，不是去交易」，後續需要關注央行進一步行動和資金面，整體而言，其對債券市場仍然保持偏樂觀的觀點，預計10年國債息在2.1-2.25%，30年國債在2.3-2.45%。

 

孫彬彬認為，伴隨債券市場監管加強，市場交易活躍度下降，債券市場和機構面臨交易層面流動性的或有壓力；交易活躍度問題進一步延伸，機構或許會擔心負債端不穩定和贖回壓力。

人行行長潘功勝表示，重點領域的金融風險正在有序化解；人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

 

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