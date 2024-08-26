港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連跌7日，跌1.19點子至3.97345%，是4月24日後最低，當日報3.96542%。對上一次連跌7日是8月6日，當日拆息報4.23756%。
港元現報7.7945元升值16點子，曾貶值最多23點子，報7.7984元，亦曾升值最多23點子，報7.7938元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌13.11點子至3.21464%，是4月25日後最低；1星期HIBOR升16.48點子至3.86476%，是8月7日後最高；2星期HIBOR跌2.35點子至3.89429%，是8月12日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.94點子至4.25071%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR無升跌報4.3%，是8月23日後最低；12個月期HIBOR升0.88點子至4.35524%，是8月22日後最高。
美元指數現報100.67貶值0.048點或0.05%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.39049%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4052%，連續4日擴闊，利差是2024年8月09日後最闊，當日差距為-1.4124%。
對上一次連續4日擴闊，是2024年8月01日，當日利差報-1.0282%。
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