聯儲局主席鮑威爾稱減息時機已經到來，減息預期下，美債息降，美元弱、人民幣轉強，美匯指數跌至100.53點，是2023年7月20日100.01點後新低；每美元兌日圓貶值至143.45日圓，是8月5日141.7日圓後最弱；離岸人民幣曾升值至7.107元，是8月5日7.0838元後最強；在岸人民幣更升值至7.1139元，是1月2日7.104元後最強。美期回吐，亞股個別發展，日、韓、A股跌，港、台股升。息口敏感股上升，以收租、地產表現最佳。
恒指今早高開97點，高位升213點，低位升97點，高低波幅117點。上升股份比例為29.15%，下跌為19.42%，無升跌為51.42%。
恒指半日升143點或0.82%，報17756點，大市成交金額473億元；國指升43點或0.7%，報6262點。恒生科技指數收報3492點，升0.68%。
藍籌股成交金額221.3億元，佔大市成交46.78%；科指成份股成交金額119.98億元，佔大市成交25.36%；國指成份股成交金額186.27億元，佔大市成交39.38%。
24隻雙櫃台股，總成交0.36億元人民幣，相當於約0.4億港元，佔大市成交的0.08%。
窩輪及牛熊證成交金額減少20.88%，至69.38億元，佔大市成交14.65%。牛熊證成交金額35.42億元，減少28.03%；窩輪成交金額33.96億元，減少11.74%。
藍籌64隻升，16隻下跌，2隻無升跌。農夫山泉（9633）升5.08%，收報30元，是升幅最大的藍籌，國藥（1099）跌4.09%，收報17.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股23隻升，7隻下跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報115.4元，升7.75%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報46.3元，跌2.83%。
恒指升穿100天線(17735.96點)，及曾升穿保力加通道頂(17808.45點)。科指受制於50天線(3545.54點)。
北水南下合計淨流入1.42億元，較上日減少94.8%，連續第2日流入，累計流入28.71億元。北水本月累計流入369.86億元，按月減少22.86%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。
收租股
太古（0019）收報65.85元，升1.54%。
鷹君（0041）收報10.78元，升3.06%。
希慎（0014）收報11.68元，升2.82%。
太古地產（1972）收報14.74元，升2.79%。
九龍倉置業（1997）收報22元，升4.51%。
九龍倉集團（0004）收報20.65元，升3.98%。
領展（0823）收報36.25元，升3.42%。
新世界發展（0017）收報7.58元，升3.84%。
新鴻基地產（0016）收報74.35元，升3.41%。
長實集團（1113）收報31.2元，升1.3%。
恒地（0012）收報22.85元，升3.16%。
信和置業（0083）收報8.57元，升1.06%。
華置（0127）收報1.2元，跌1.64%。
嘉華國際（0173）收報1.74元，升1.16%。
公用股
電能實業（0006）收報53.45元，升1.42%。
長建（1038）收報56.95元，升2.61%。
港鐵（0066）收報28.1元，升1.44%。
中電（0002）收報68.7元，升0.07%。
煤氣（0003）收報6.35元，升0.79%。
中移動（0941）收報75.7元，升0.93%。
聯通（0762）收報6.69元，升0.75%。
中國電信（0728）收報4.78元，升1.7%。
銀行股
匯控（0005）收報67.5元，升0.97%。
恒生（0011）收報92.6元，升1.09%。
中銀香港（2388）收報23.4元，跌0.21%。
東亞銀行（0023）收報9.81元，升0.72%。
渣打集團（2888）收報78.1元，升0.58%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，建滔積層板（1888）開市報6.68元，無升跌。貓眼娛樂（1896）開市報6.85元，升0.15%。中石油（0857）開市報6.84元，升1.18%。融創服務（1516）開市報1.68元，跌0.59%。攜程（9961）開市報331.2元，無升跌。稻草熊（2125）開市報0.51元，無升跌。雅生活服務（3319）開市報2.54元，升0.4%。VESYNC（2148）開市報4.16元，無升跌。
國藥（1099）中期少賺9.7%，不派息。見52周低17.3元，開市報18.56元，無升跌。
小鵬汽車（9868）：獲控股股東何小鵬增持至18.8%。開市報27.55元，升1.47%。
創夢天地（1119）沙特電競聯合會簽MOU，進軍沙特電競市場。開市報2.18元，升0.93%。
首程（0697）中期純利跌14％，每股派2.86仙。開市報1.29元，升0.78%。
山東鳳祥（9977）半年少賺27%，不派中期息。開市報0.96元，無升跌。
青島（0499）發盈警，料中期虧損收窄至約1400萬元人幣。無成交，報0.2元。
紫金礦業（2899）中期純利按年增46%至150.84億元人幣。開市報16.28元，升1.88%。
先施（0244）發警告，上半年虧蝕最多2800萬元。無成交，報0.21元。
中銀（3988）行長劉金個人原因辭職，葛海蛟代為履行職責。開市報3.57元，無升跌。
中石化（0386）半年多賺2.6%，中期息增不足1%。開市報5.14元，升0.78%。
港華智慧能源（1083）於內地零碳智慧園區至今達128個。開市報2.9元，跌0.34%。
東方甄選（1797）上財年經調整純利升1倍至21.8億元人幣。開市報10.82元，跌0.55%。
眾安（0672）中期盈利跌68%，受累投資物業公允虧損，不派息。開市報0.12元，無升跌。
融創中國（1918）據報到期未還債務1068億人幣，或觸發654億債被「call loan」。開市報0.97元，升1.04%。
盛諾集團（1418）中期盈利增2.3倍至6210萬，中期息1仙。開市報0.205元，升1.99%。
實惠母公司時富投資（1049）中期虧損收窄至2710萬，實惠收入跌7%。無成交，報0.83元。
受惠日圓疲弱，東瀛遊（6882）上半年多賺65%至3412萬元。無成交，報0.6元。
景褔集團（0280）執董王渭濱辭世。無成交，報0.37元。
中煤能源（1898）中期盈利跌16%至107億人幣，中期息0.221元。開市報8.95元，升0.45%。
途虎養車（9690）中期經調整淨利潤升近七成，續不派中期息。開市報17.38元，升0.12%。
時代中國（1233）盈警，料中期虧損擴大至最多32億人幣。開市報0.215元，無升跌。
洛陽鉬業（3993）中期盈利54億人幣，收入1028億齊創新高。開市報6.55元，升2.5%。
香格里拉（0069）上半年盈利跌28%，中期息5仙。開市報4.92元，跌0.2%。
彩星集團（0635）物業重估拖累蝕1.6億元，彩星玩具中期多賺5%。開市報0.53元，升1.92%。
鄭家純增持周大福（1929）。開市報6.64元，無升跌。
新奧能源（2688）中期盈利跌23%，派息反升2%。開市報53.55元，升0.09%。
阿里（9988）減持速騰聚創，套現1.4億元。開市報83.4元，升0.91%。
葉茂林減持耀才（1428），套現4327萬。開市報1.51元，升0.67%。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）上半年轉蝕2748萬不派息，GMV升近半成。開市報1.68元，無升跌。
中國飛機租賃（1848）中期純利跌35%，派中期息0.12元。開市報2.9元，跌3.01%。
希慎（0014）：利園8期料2026年中竣工，已陸續與不同企業商討租賃。開市報11.36元，無升跌。
破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見5.37元，收報5.37元，升3.27%；昇能集團（2459）創上市新高，見22.7元，收報21.6元，升0.93%；年年卡（3773）創上市新高，見3.09元，收報3.09元，升0.98%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1130.2元，收報1130.2元，升0.31%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見563.7元，收報563.7元，升0.19%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見95.2元，收報93.55元，升1.03%；聲通科技（2495）創上市新高，見234元，收報233元，升2.37%；中國再保險（1508）創52周高，見0.68元，收報0.67元，升1.52%；順豐房託（2191）創52周高，見2.85元，收報2.83元，升1.07%；中國儒意（0136）創52周高，見2.49元，收報2.41元，升0.42%；綠領控股（0061）創52周高，見0.12元，收報0.084元，升52.73%；第一太平（0142）創52周高，見4.12元，收報4.07元，升2.78%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.23元，跌3.36%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.26元，收報4.2元，升5.26%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.475元，收報0.47元，升3.3%。
33隻股份創上市新低，其中十隻包括，富力（2777）低見0.73元，收報0.75元，升1.35%；瑞安房地產（0272）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；新高教（2001）低見1.6元，收報1.61元，跌1.83%；稻香（0573）低見0.55元，收報0.56元，無升跌；譚仔國際（2217）低見0.86元，收報0.88元，無升跌；中國新經濟投資（0080）低見0.048元，收報0.057元，升9.62%；中手游（0302）低見0.63元，收報0.68元，跌4.23%；世紀城市國際（0355）低見0.135元，收報0.135元，跌3.57%；稻香控股（0573）低見0.55元，收報0.56元，無升跌；大唐西市（0620）低見0.184元，收報0.184元，跌12.38%。
51隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.181元，收報0.186元，升2.2%；國藥（1099）低見17.3元，收報17.8元，跌4.09%；石藥（1093）低見4.58元，收報4.79元，升1.48%；中升（0881）低見8.75元，收報8.82元，跌0.79%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.485元，收報0.49元，跌1.01%；國際家居零售（1373）低見1.16元，收報1.16元，跌0.85%；九龍建業（0034）低見3.47元，收報3.47元，跌3.34%；渝太地產（0075）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.485元，收報0.495元，無升跌；力寶華潤（0156）低見0.53元，收報0.62元，跌3.13%。
異動股
上升異動股，包括，德銀天下（2418）收報1.46元，升82.5%；綠領控股（0061）創52周高，見0.12元，收報0.084元，升52.73%；德萊建業（1546）收報0.148元，升38.32%；圓美光電（8311）收報0.049元，升32.43%；方圓生活服務（9978）收報0.077元，升30.51%；C-LINK SQ（1463）收報0.445元，升25.35%；北海康成－Ｂ（1228）收報0.3元，升21.46%；寶發控股（8532）收報0.046元，升21.05%；百仕達控股（1168）收報0.107元，升20.22%；泛遠國際（2516）收報1.14元，升18.75%；富通科技（0465）收報0.425元，升18.06%。
下跌異動股，包括，匯森家居（2127）創上市新低，見0.052元，收報0.052元，跌32.47%；綠城管理控股（9979）見52周低2.84元，收報2.85元，跌28.75%；閩港控股（0181）收報0.065元，跌19.75%；飛天雲動（6610）創上市新低，見0.33元，收報0.35元，跌19.54%；福祿控股（2101）收報1.82元，跌18.75%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.134元，跌17.79%；齊家控股（8395）收報0.77元，跌17.2%；浩柏國際（8431）創上市新低，見0.079元，收報0.084元，跌16.83%；先機企業集團（0176）收報0.02元，跌16.67%；遊萊互動（2022）收報0.053元，跌15.87%；佳兆業健康（0876）平上市低位0.016元，收報0.016元，跌15.79%。
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