聯儲局主席鮑威爾稱減息時機已經到來，減息預期下，美債息降，美元弱、人民幣轉強，美匯指數跌至100.53點，是2023年7月20日100.01點後新低；每美元兌日圓貶值至143.45日圓，是8月5日141.7日圓後最弱；離岸人民幣曾升值至7.107元，是8月5日7.0838元後最強；在岸人民幣更升值至7.1139元，是1月2日7.104元後最強。美期回吐，亞股個別發展，日、韓、A股跌，港、台股升。息口敏感股上升，以收租、地產表現最佳。