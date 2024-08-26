集團上半年營業額按年增9%至204.16億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利按年增12%至37.36億元。

按分部表現，覆銅面板部門上半年營業額上升7%，至88.83億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤升34%，至15.92億元﹔印刷線路板部門上半年營業額上升2%，至58.11億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤升16%至11.23億元﹔化工部門上半年營業額上升27%，至65.15億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤升43%至4.44億元。

房地產部門上半年營業額上跌12%，至9.2億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤跌5%至5.57億元。期內，因住宅物業交付量減少，物業銷售營業額下降43%至1.91億元，租金收入則因整體出租率上升及免租期陸續屆滿，上升2%至7.29億元。集團預計2024年全年租金將達14億元，為集團持續帶來穩定的現金流入。

上半年存貨週轉期為46日，較去年底增3天﹔上半年貿易應收款項週轉期為63日，較去年底增3天﹔上半年貿易應付賬款及應付票據週轉期為40日，較去年底增2天。截至上半年末，淨負債比率約30%，較去年底增1個百分點。

建滔積層板上半年多賺72% 中期息增100%至0.12元

建滔積層板（1888）方面，上半年多賺72%至7.28億元，上半年每股基本盈利按年增73%至0.233元，每股派中期息0.12元，較2023年中期派0.06元增100%﹔上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之溢利按年增35%至15.7億元，上半年年營業額按年增7%至86.38億元﹔淨負債比率按年減1個百分點至17%。

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