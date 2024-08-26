moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

建滔集團上半年多賺8% 中期息增150%至0.4元 建滔積層板多賺72%

建滔集團（0148）公布，上半年多賺8%至15.07億元，上半年每股基本盈利為1.36元，按年增9%，每股中期股息0.4元，較去年中期息每股0.16元按年增150%﹔2023年中期除了0.16元中期息，集團亦有派發一次性特別中期息每股0.5元。

集團上半年營業額按年增9%至204.16億元，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利按年增12%至37.36億元。

按分部表現，覆銅面板部門上半年營業額上升7%，至88.83億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤升34%，至15.92億元﹔印刷線路板部門上半年營業額上升2%，至58.11億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤升16%至11.23億元﹔化工部門上半年營業額上升27%，至65.15億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤升43%至4.44億元。

房地產部門上半年營業額上跌12%，至9.2億元，上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤跌5%至5.57億元。期內，因住宅物業交付量減少，物業銷售營業額下降43%至1.91億元，租金收入則因整體出租率上升及免租期陸續屆滿，上升2%至7.29億元。集團預計2024年全年租金將達14億元，為集團持續帶來穩定的現金流入。

上半年存貨週轉期為46日，較去年底增3天﹔上半年貿易應收款項週轉期為63日，較去年底增3天﹔上半年貿易應付賬款及應付票據週轉期為40日，較去年底增2天。截至上半年末，淨負債比率約30%，較去年底增1個百分點。

建滔積層板上半年多賺72%  中期息增100%至0.12元

建滔積層板（1888）方面，上半年多賺72%至7.28億元，上半年每股基本盈利按年增73%至0.233元，每股派中期息0.12元，較2023年中期派0.06元增100%﹔上半年未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前之溢利按年增35%至15.7億元，上半年年營業額按年增7%至86.38億元﹔淨負債比率按年減1個百分點至17%。

 

其他報道

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌7日 見4個月低

內地金融時報：對金融機構持債壓力測試 非阻止機構投資交易

日經：中國半導體實力進步 僅落後台積電三年 美禁令僅拖慢中國技術革新

野村下調中國股票評級 上調馬來西亞和印尼股票評級

滬深三大指數高開 人行進行3000億元1年MLF及4710億元7天逆回購操作

恒指高開97點 上試100天線 科指升0.62%

港股ADR升103點 夜期高水121點 中石油、攜程、建滔積層板等業績

國藥中期少賺9.7% 不派息

小鵬汽車：獲控股股東何小鵬增持至18.8%

北水增持農行 減持京基金融國際

 