上半年營業額為136.81億元，按年增4.21%，主要是銷量增長所致。上半年毛利16.63億元，按年增7.29%﹔半年銷量為466萬噸，按年增17.38%。

集團核心業務中，上半年複合肥營業額為46.92億元，按年增3.6%，佔總營業額34.29%，按年0.21個百分點﹔磷肥上半年營業額為41.76億元，按年增20.16%，佔總營業額30.52%，按年增4.05個百分點﹔鉀肥上半年營業額按年跌12.69%，至25.08億元，佔總營業額18.33%，按年跌3.55個百分點﹔飼鈣上半年營業額6.72億元，按年跌0.35%，佔總營業額的4.91%，按年跌0.23個百分點﹔特種肥上半年營業額4.44億元，按年增23.27%，佔總營業額3.24%，按年增0.5個百分點﹔其他營業額為11.9億元，按年跌2.25%，佔總營業額的8.71%，按年跌0.56個百分點。

其他報道

半日沽空金額增12% 盈富沽空增3倍

建滔集團上半年多賺8% 中期息增150%至0.4元 建滔積層板多賺72%

恒指半日升143點 科指升0.68% 息口敏感股上升 美匯一年低 在岸人民幣7個月最強

光大環境中期少賺12% 中期息14仙

A股三大指數半日個別走 兩市成交額3460億人幣

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連跌7日 見4個月低

內地金融時報：對金融機構持債壓力測試 非阻止機構投資交易

日經：中國半導體實力進步 僅落後台積電三年 美禁令僅拖慢中國技術革新

野村下調中國股票評級 上調馬來西亞和印尼股票評級

滬深三大指數高開 人行進行3000億元1年MLF及4710億元7天逆回購操作

恒指高開97點 上試100天線 科指升0.62%

港股ADR升103點 夜期高水121點 中石油、攜程、建滔積層板等業績

國藥中期少賺9.7% 不派息

小鵬汽車：獲控股股東何小鵬增持至18.8%

北水增持農行 減持京基金融國際