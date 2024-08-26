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中化化肥上半年多賺4.68% 不派中期息

中化化肥（0297）公布，上半年多賺4.68%至10.51億元人民幣（下同），每股基本盈利為0.1496元，維持不派中期息。

上半年營業額為136.81億元，按年增4.21%，主要是銷量增長所致。上半年毛利16.63億元，按年增7.29%﹔半年銷量為466萬噸，按年增17.38%。

集團核心業務中，上半年複合肥營業額為46.92億元，按年增3.6%，佔總營業額34.29%，按年0.21個百分點﹔磷肥上半年營業額為41.76億元，按年增20.16%，佔總營業額30.52%，按年增4.05個百分點﹔鉀肥上半年營業額按年跌12.69%，至25.08億元，佔總營業額18.33%，按年跌3.55個百分點﹔飼鈣上半年營業額6.72億元，按年跌0.35%，佔總營業額的4.91%，按年跌0.23個百分點﹔特種肥上半年營業額4.44億元，按年增23.27%，佔總營業額3.24%，按年增0.5個百分點﹔其他營業額為11.9億元，按年跌2.25%，佔總營業額的8.71%，按年跌0.56個百分點。

 

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