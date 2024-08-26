香港警方指出，認識到打擊利用新興技術犯罪活動時需要集體努力，並讚揚幣安在相關挑戰時，採取主動積極的立場。

幣安調查團隊成員Carlos Mak表示，非常榮幸能夠獲警方對平台打擊犯罪上認可，堅信公私協力是維護數字金融環境安全，亦是促進產業信任的關鍵。

幣安表示，平台致力於保護用戶與區塊鏈生態系的安全，為社群創造一個更安全可靠的數碼金融環境。除了配合執法配合，幣安亦積極舉辦執法培訓課程，強化執法人員打擊網路金融犯罪所需知識與技能，團隊亦曾受組織罪案及三合會調查科邀請，在香港警察總部合作舉辦執法培訓課程。

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