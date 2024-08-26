虛擬資產交易平台幣安（Binance）公布，近日收到香港警務處有組織罪案及三合會調查科（O記）撰寫的感謝函，感謝平台在最近一宗重大綁架案件偵查中的貢獻。透過幣安的情報分析，協助警方識別犯罪集團嫌疑人，此次感謝函由有組織罪案及三合會調查科向幣安及幣安調查團隊成員Carlos Mak表達謝意。
香港警方指出，認識到打擊利用新興技術犯罪活動時需要集體努力，並讚揚幣安在相關挑戰時，採取主動積極的立場。
幣安調查團隊成員Carlos Mak表示，非常榮幸能夠獲警方對平台打擊犯罪上認可，堅信公私協力是維護數字金融環境安全，亦是促進產業信任的關鍵。
幣安表示，平台致力於保護用戶與區塊鏈生態系的安全，為社群創造一個更安全可靠的數碼金融環境。除了配合執法配合，幣安亦積極舉辦執法培訓課程，強化執法人員打擊網路金融犯罪所需知識與技能，團隊亦曾受組織罪案及三合會調查科邀請，在香港警察總部合作舉辦執法培訓課程。
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