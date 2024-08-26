商業數據通設立，是為便利金融機構從公私營數據提供方提取企業，尤其是中小型企業的商業數據，促進數據共享。公司註冊處政府數據源通過授權數據交換閘接入商業數據通，銀行可以直接獲取公司名稱、註冊辦事處地址和股本結構等公司資料，從而簡化開戶、偵測詐騙活動和客戶審查等業務流程，有助金融機構在獲得授權後，取得企業層面與業務運作有關的政府數據，支持金融服務業的數字化進程，同時促進香港數字經濟的整體發展，充分利用數據資源。

隨着銀行分階段陸續參與試行，金管局及數字辦會繼續探討未來提供額外企業營運數據的可能性，以協助銀行獲得更全面的公司查冊紀錄。個人方面，金管局表示會研究運用商業數據通與授權數據交換閘的連接，將商業數據通的應用拓展至個人層面的可行性。

金管局指，自商業數據通正式推出以來，截至今年6月底，已促成超過2.7萬宗貸款申請和審查，估計涉及的信貸批核總額逾238億港元，成功改善中小企的貸款批核流程。為發揮「商業數據通」在企業層面以外的潛力，以及支持政府各項便利市民的數碼化措施。

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