匯豐銀行及星展銀行（香港）宣布，透過金管局的「商業數據通」（CDI）與公司註冊處連接。匯豐表示，該行可透過CDI，以獲取公司登記冊上的資料，包括公司名稱、類別、註冊辦事處地址，以及董事資料等，利用商業數據簡化本港中小企網上開戶流程。
匯豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，該行4月開始試行利用公司登記冊的數據，至今已為約1600份中小企網上開戶申請自動填寫部分所需資料。
星展香港則表示，該行已建立CDI接口，通過API以機器可讀格式接收公司註冊處的數據，而未來將與金管局緊密合作，進一步減少客戶開戶、貸款申請和客戶身份驗證流程（KYC）流程中所需的文書工作。
星展香港執行董事兼企業及機構銀行數碼及創新主管王玥表示，通過CDI將公司註冊處數據接入至星展香港平台，有助改善客戶身份驗證流程。
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