美國本周四將公布GDP，明日有本港出入口數字，周五有零售。全日恒指波幅收窄至116點，見7個月最窄，成交略增，但北水轉流出。恒指、國指見7月18日後新高，及分別見7月15日及18日後收市新高。

恒指今早高開97點，高位升213點，低位升97點，高低波幅117點。上升股份比例為35.48%，下跌為25.43%，無升跌為39.08%。

恒指收市升186點或1.06%，報17798點，大市成交金額835億元，較上日增加6.11%，是8月22日974.08億元成交後最多；國指升59點或0.95%，報6278點。恒生科技指數收報3502點，升0.98%。

藍籌股成交金額444.33億元，佔大市成交53.21%；科指成份股成交金額240.33億元，佔大市成交28.78%；國指成份股成交金額373.79億元，佔大市成交44.76%。

24隻雙櫃台股，總成交0.49億元人民幣，相當於約0.54億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少12.08%，至77.11億元，佔大市成交9.22%。牛熊證成交金額39.02億元，減少20.72%；窩輪成交金額38.08億元，減少1.03%。

藍籌65隻升，12隻下跌，5隻無升跌。藥明生物（2269）升6.82%，收報10.96元，是升幅最大的藍籌，中升（0881）跌2.59%，收報8.66元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股22隻升，7隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是嗶哩嗶哩（9626）收報114.6元，升7%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報46.65元，跌2.1%。

恒指升穿100天線(17736.39點)，及保力加通道頂(17813.51點)科指續高於10天線(3459.89點)，受制於50天線(3545.75點)。

北水南下合計淨流出0.41億元，終止單日流入。北水本月累計流入368.03億元，按月減少23.24%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

外匯

離岸人民幣曾升值最多0.13%，是8月23日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.47%。升值至7.107元，是8月5日7.0838元後最強。

在岸人民幣曾升值最多0.1%，是8月23日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.34%。升值至7.1139元，是1月2日7.104元後最強。連續升值2日，累計升值0.0246元，對上一次連續升值2日是8月19日。

美匯指數，曾低見100.534點，是2023年7月20日100.018點後最低。

每美元兌日圓曾貶值最多0.64%，是8月23日後最大貶值幅度，當日貶值幅度為1.53%。貶值至143.45日圓，是8月5日141.7日圓後最弱。現報143.83日圓，跌0.37%。連續貶值2日，累計貶值2.46日圓，對上一次連續貶值2日是8月19日。

每百日圓兌港元曾最多0.61%，是8月23日後最大幅度，當日幅度為1.51%。升值至5.4331，是8月5日5.4869後最強。現報5.4204，升0.38%。連續2日，累計0.0904，對上一次連續2日是8月19日。

三大指數表現

恒指曾升最多1.21%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為1.51%。高見17826.05點，是7月18日17864.12點後最高。今日收市報17798.73點，是7月15日後收市新高，當日報18015.94點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月25日。

科指曾升最多1.54%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為2.31%。高見3522.48點，是8月20日3556.74點後最高。今日收市報3502.96點，是8月22日後收市新高，當日報3508.61點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月11日。

國指曾升最多1.23%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為1.44%。高見6295.74點，是7月18日6343.88點後最高。今日收市報6278.63點，是7月18日後收市新高，當日報6306.8點。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是4月22日。

息口敏感股

收租股

太古（0019）收報66元，升1.77%。

鷹君（0041）收報10.84元，升3.63%。

希慎（0014）收報11.68元，升2.82%。

太古地產（1972）收報14.96元，升4.32%。

九龍倉置業（1997）收報22.4元，升6.41%。

九龍倉集團（0004）收報20.6元，升3.73%。

領展（0823）收報36.45元，升3.99%。

本地地產股

新世界發展（0017）收報7.58元，升3.84%。

新鴻基地產（0016）收報74.4元，升3.48%。

長實集團（1113）收報31.2元，升1.3%。

恒地（0012）收報23元，升3.84%。

信和置業（0083）收報8.56元，升0.94%。

華置（0127）收報1.22元，無升跌。

嘉華國際（0173）收報1.75元，升1.74%。

公用股

電能實業（0006）收報53.35元，升1.23%。

長建（1038）收報56.85元，升2.43%。

港鐵（0066）收報28.25元，升1.99%。

中電（0002）收報69.35元，升1.02%。

煤氣（0003）收報6.33元，升0.48%。

中移動（0941）收報75.5元，升0.67%。

聯通（0762）收報6.68元，升0.6%。

中國電信（0728）收報4.73元，升0.64%。

銀行股

匯控（0005）收報67.35元，升0.75%。

恒生（0011）收報93元，升1.53%。

中銀香港（2388）收報23.4元，跌0.21%。

東亞銀行（0023）收報9.75元，升0.1%。

渣打集團（2888）收報77.95元，升0.39%。

午後消息股表現

中化化肥（0297）上半年多賺4.68% 不派中期息。收報0.94元，升1.08%。

中視金橋（0623）中期少賺30% 不派息。收報0.89元，升2.3%。

建滔集團（0148）上半年多賺8% 中期息增150%至0.4元。收報16.3元，升4.76%。

建滔積層板（1888）多賺72%。收報6.91元，升3.44%。

光大環境（0257）中期少賺12% 中期息14仙。收報3.52元，跌4.09%。

今早及隔晚消息股表現

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，貓眼娛樂（1896）收報6.84元，無升跌。中石油（0857）收報6.87元，升1.63%。融創服務（1516）收報1.69元，無升跌。攜程（9961）收報336元，升1.45%。稻草熊（2125）收報0.52元，升1.96%。雅生活服務（3319）收報2.57元，升1.58%。VESYNC（2148）收報4.34元，升4.33%。

國藥（1099）中期少賺9.7%，不派息。見52周低17.3元，收報18.1元，跌2.48%。

小鵬汽車（9868）：獲控股股東何小鵬增持至18.8%。收報29.05元，升7%。

創夢天地（1119）沙特電競聯合會簽MOU，進軍沙特電競市場。收報2.16元，無升跌。

首程（0697）中期純利跌14％，每股派2.86仙。收報1.3元，升1.56%。

山東鳳祥（9977）半年少賺27%，不派中期息。收報0.95元，跌1.04%。

青島（0499）發盈警，料中期虧損收窄至約1400萬元人幣。收報0.2元，無升跌。

紫金礦業（2899）中期純利按年增46%至150.84億元人幣。收報16.32元，升2.13%。

先施（0244）發警告，上半年虧蝕最多2800萬元。收報0.21元，無升跌。

中銀（3988）行長劉金個人原因辭職，葛海蛟代為履行職責。收報3.59元，升0.56%。

中石化（0386）半年多賺2.6%，中期息增不足1%。收報5.16元，升1.18%。

港華智慧能源（1083）於內地零碳智慧園區至今達128個。收報2.93元，升0.69%。

東方甄選（1797）上財年經調整純利升1倍至21.8億元人幣。收報11.56元，升6.25%。

眾安（0672）中期盈利跌68%，受累投資物業公允虧損，不派息。收報0.113元，跌5.83%。

融創中國（1918）據報到期未還債務1068億人幣，或觸發654億債被「call loan」。收報0.99元，升3.13%。

盛諾集團（1418）中期盈利增2.3倍至6210萬，中期息1仙。收報0.22元，升9.45%。

實惠母公司時富投資（1049）中期虧損收窄至2710萬，實惠收入跌7%。收報0.83元，無升跌。

受惠日圓疲弱，東瀛遊（6882）上半年多賺65%至3412萬元。收報0.6元，無升跌。

景褔集團（0280）執董王渭濱辭世。收報0.37元，無升跌。

中煤能源（1898）中期盈利跌16%至107億人幣，中期息0.221元。收報9.16元，升2.81%。

途虎養車（9690）中期經調整淨利潤升近七成，續不派中期息。收報18元，升3.69%。

時代中國（1233）盈警，料中期虧損擴大至最多32億人幣。收報0.214元，跌0.47%。

洛陽鉬業（3993）中期盈利54億人幣，收入1028億齊創新高。收報6.62元，升3.6%。

香格里拉（0069）上半年盈利跌28%，中期息5仙。收報4.85元，跌1.62%。

彩星集團（0635）物業重估拖累蝕1.6億元，彩星玩具中期多賺5%。收報0.54元，升3.85%。

鄭家純增持周大福（1929）。收報6.71元，升1.05%。

新奧能源（2688）中期盈利跌23%，派息反升2%。收報54元，升0.93%。

阿里（9988）減持速騰聚創，套現1.4億元。收報83.3元，升0.79%。

葉茂林減持耀才（1428），套現4327萬。收報1.57元，升4.67%。

HKTVmall母企香港科技探索（1137）上半年轉蝕2748萬不派息，GMV升近半成。收報1.68元，無升跌。

中國飛機租賃（1848）中期純利跌35%，派中期息0.12元。收報2.88元，跌3.68%。

希慎（0014）：利園8期料2026年中竣工，已陸續與不同企業商討租賃。收報11.68元，升2.82%。

破頂股表現

破頂股包括，SPDR金ETF（2840）創上市新高，見1817元，收報1817元，升1.06%；晉景新能（1783）創上市新高，見5.74元，收報5.74元，升10.38%；昇能集團（2459）創上市新高，見22.7元，收報21.5元，升0.47%；年年卡（3773）創上市新高，見3.18元，收報3.14元，升2.61%；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（2840）創上市新高，見1817元，收報1817元，升1.06%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1130.2元，收報1127.8元，升0.1%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1144.7元，收報1144.7元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見563.7元，收報563.7元，升0.19%；價值黃金－Ｕ（9081）創上市新高，見7.65元，收報7.65元，升0.92%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1044.2元，收報1044.2元，升0.01%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見95.2元，收報93元，升0.43%；聲通科技（2495）創上市新高，見244元，收報236.8元，升4.04%；中國再保險（1508）創52周高，見0.7元，收報0.69元，升4.55%；順豐房託（2191）創52周高，見2.86元，收報2.84元，升1.43%；中國儒意（0136）創52周高，見2.49元，收報2.4元，無升跌；綠領控股（0061）創52周高，見0.12元，收報0.079元，升43.64%；第一太平（0142）創52周高，見4.12元，收報4.06元，升2.53%；達芙妮國際（0210）創52周高，見0.255元，收報0.232元，跌2.52%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.28元，收報4.27元，升7.02%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；錦藝集團控股（0565）創52周高，見0.475元，收報0.46元，升1.1%。

破底股方面

41隻股份創上市新低，其中十隻包括，招商局置地（0978）低見0.23元，收報0.23元，跌1.71%；富力（2777）低見0.73元，收報0.74元，無升跌；瑞安房地產（0272）低見0.58元，收報0.59元，無升跌；新高教（2001）低見1.6元，收報1.64元，無升跌；稻香（0573）低見0.55元，收報0.58元，升3.57%；譚仔國際（2217）低見0.85元，收報0.86元，跌2.27%；百威（1876）低見8.6元，收報8.64元，跌0.69%；中國新經濟投資（0080）低見0.048元，收報0.057元，升9.62%；中手游（0302）低見0.63元，收報0.66元，跌7.04%；世紀城市國際（0355）低見0.125元，收報0.141元，升0.71%。

80隻股份創52周低，其中十隻包括，金地商置（0535）低見0.181元，收報0.187元，升2.75%；零跑（9863）低見19.46元，收報19.54元，跌3.74%；國藥（1099）低見17.3元，收報18.1元，跌2.48%；石藥（1093）低見4.58元，收報4.83元，升2.33%；中升（0881）低見8.62元，收報8.66元，跌2.59%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.48元，收報0.48元，跌3.03%；國際家居零售（1373）低見1.16元，收報1.18元，升0.85%；澳優（1717）低見1.85元，收報1.85元，跌0.54%；港通控股（0032）低見7元，收報7.02元，無升跌；九龍建業（0034）低見3.45元，收報3.46元，跌3.62%。

異動股

上升異動股，包括，德銀天下（2418）收報1.46元，升82.5%；綠領控股（0061）創52周高，見0.12元，收報0.079元，升43.64%；中國上城（2330）收報0.108元，升35%；METROPOLIS CAP（8621）收報0.024元，升33.33%；德萊建業（1546）收報0.141元，升31.78%；中國綠地博大綠澤（1253）收報0.05元，升31.58%；寶發控股（8532）收報0.048元，升26.32%；奇士達（6918）收報0.275元，升26.15%；C-LINK SQ（1463）收報0.44元，升23.94%；中盈盛達融資擔保（1543）收報0.68元，升23.64%；海納星空科技（8297）收報0.085元，升23.19%。

下跌異動股，包括，綠城管理控股（9979）見52周低2.7元，收報2.73元，跌31.75%；環球數碼創意（8271）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌24.07%；匯森家居（2127）創上市新低，見0.052元，收報0.059元，跌23.38%；順龍控股（0361）見52周低0.033元，收報0.033元，跌23.26%；國微控股（2239）收報0.51元，跌22.73%；百得利控股（6909）收報0.6元，跌22.08%；滄海控股（2017）見52周低0.191元，收報0.191元，跌22.04%；浩柏國際（8431）創上市新低，見0.076元，收報0.08元，跌20.79%；WAC HOLDINGS（8619）收報0.13元，跌20.25%；築友智造科技（0726）收報0.103元，跌20.16%；應力控股（2663）收報0.37元，跌19.57%。

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