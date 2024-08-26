新福港（1447）公布，截至今年6月底止半年盈利為1176萬元，按年增長26.5%，每股盈利2.94仙，派中期息每股0.03元，按年持平。
期內收入為19.86億元，按年升33.6%，毛利4114萬元，微跌0.8%。公司表示，上半年收入上升，主要是由於期內承接一般樓宇工程及土木工程項目的綜合影響所致，於6月底，公司手頭有合共11個一般樓宇工程項目及18個土木工程項目。該等項目原訂合約總金額約為180億元，按年多5.9%；手頭項目的未完成價值為115億元，跌1.7%。
上半年一般樓宇及土木工程業務應佔收益分別為16.03億元及3.01億元，按年增35.8%及41%。分別佔期內集團總收益約80.75%及15.19%。
來自其他服務（主要包括房屋及物業管理服務、淡水及鹹水保養服務、污水採樣服務、機電工程服務及BIM服務）的收益為8068萬元，跌12.2%。收益間減少主要是由於提供的污水採樣服務、機電工程服務及BIM服務減少。
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