百盛期內收入按年跌12%至19.44億元。含增值稅的得銷售所得款項總額按年減少13%至46.93億元。同店銷售按年跌13%。集團商品銷售毛利率，即綜合特許專櫃銷售佣金率及直接銷售的毛利率，按年下跌0.3個百分點至13.2%。

截至今年6月30日，百盛於中國28個城市及老撾運營管理43家百盛門店（包括百貨店、購物廣場、城市奧特萊斯、「Parkson Beauty」概念店及超市 ）及2家百盛優客城市廣場。

集團表示，計劃於今年下半年至2026年期間，分別於昆明市、大同市及綿陽市開設3家新店，當中包括了超市、奧特萊斯及購物中心。

另外，百盛亦表示，公司於今年上半年續簽貴陽店、瀋陽店及哈爾濱店的租賃合同，並計劃對上述門店進行翻新和改造。

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