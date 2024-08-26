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紫金礦業：下半年成本不會大幅下調

紫金礦業（2899）上半年受惠成本控制，全年純利增46.4%至151億元人民幣，上半年綜合毛利率為19.2%，按年增加4.5個百分點。在業績會上，管理層談及成本指引，指仍要看供應商的價格持續性，但下半年不會大幅往下調，至於明年亦要視乎採購方面的發力、供應系統。

上半年紫金礦產品毛利率為57.3%，按年增加5.6個百分點，上升主要是因為礦產銅、礦產金產銷量同比增加；金屬銷售價格同比上漲；通過控本增效，部份礦產品成本下降。    

集團提到，2024年度主要礦產品產量計劃中包括礦產銅111萬噸，上半年達成實現礦產銅51.9萬噸，目前下半年將會把上半年的沒有完成的補回來。而上半年來自塞爾維亞紫金礦業的礦產銅超預期達到9萬噸，集團指是因為今年採到礦是品位比較高的礦，而且剛好採的區域產量也比較高，但仍然維持今年礦產銅15至16萬噸的指引。

鋰礦項目方面，集團指目前有阿根廷3Q鹽湖鋰礦、西藏拉果錯鹽湖鋰礦，但集團反覆強調「有價值的生產」，目前全球鋰市場過剩壓力明顯，鋰價弱勢，故即使部分礦已具體投資條件，但由於鋰價仍有明確壓力，故會往後延後投產，希望市場理解，即使達不到全年指引，也不要作出「沒有價值的產能」，故年初目標不一定要完成，相反金銅比較利好的業，會繼續爭取完成全年指引。

而西藏與第三方合作的項目，目前仍在做前期工作階段，研究建廠、臨時設施，完善權益證照中，故並無非常明確的投產時間，但希望今年內全面開工建設。

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