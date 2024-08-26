高級副總裁萬濤指出，上半年面對油價高位震蕩，原料油漲幅大於產品價格漲幅等因素影響，致上半年度仍然虧損，但是虧損已經收窄，到第二季降至約18億元左右。他們會隨市場變化去優化業務。隨著他們降低原料成本及提高效益，爭取化工業務全年扭虧為盈。

至於煉油業務方面，財務總監壽東華稱，儘管上半年度毛利率有點下降，但是這與原油採購匯率與訂價有偏差等因素有關，料在下半年油價處於高位震蕩下，集團會降低採購成本，並且作靈活調配例如增加航煤油銷售，藉此提升營運效益，對沖波動因素。

至於三中全會醞釀成品油改革機制，副董事長、總裁趙東謂目前雖然未有具體細節，但是他們會密切跟進發展情況。因應滿足業務所需，集團副總裁、董事會秘書黃文生稱，集團會維持20天原油庫存，及18至20天成品油庫存。

中石化在上半年度在北部灣的油氣開發及發現方面取得進展，馬永生表示，料明年3月份會透露更多運作細節，預期對煉化業務產生效應。另在推動「油氣氫電服」發展，上半年其已投資數十億元人民幣，至今已建130個加氫站、6萬多個充電站，並陸續在3萬多個加油站增設太陽能光伏板，不單戰略上滿足自身需要，並會安排餘電上網。至於母公司中石化集團掛牌出售內蒙古鄂爾多斯綠氫項目，並不影響上市公司推動綠氫發展，反而會繼續加大氫站建設，甚至在去年投產的新疆庫車項目推動灰氫、藍氫替代，及在鄂爾多斯推動煉化綠氫項目，以至在內蒙部署西氫東輸項目。

在進行業務過程中，趙東指，集團會按市埸化原則展開多元化採購，上半年度中石化有部份採購俄羅斯原油，但是佔比非常少，下半年會繼續按市場化原則行事。上半年度集團進行資本性開支較少，只有約559億元，儘管下半年資本開支較多，但是他們會因應行業變化及產能去調整節奏，目前未擬調整全年資本開支預算水平。集團會確保現金流及著手低成本融資，在長短債融資作出調整，提升流動性，加上手持現金1780億元人民幣，及在資產負債率在54%水平時，去平衡投資、分紅及回購。

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