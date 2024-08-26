倘撇除集團分佔於美國的聯營公司收取的一次性保險索償收入淨額約1,520萬元後，上半年經調整盈利為6720萬元。

期內收入錄32.65億元，增長14.9%，主要是由於多個數據中心、醫療、屋宇及基礎設施項目的有效施工，其中包括將按進度計劃逐步達到溢利入賬門檻然後分階段貢獻未來溢利的新項目，以及由於集團近期在英國收購的兩家升降機公司的收益貢獻。

上半年毛利4.78億元，升5.3%。於今年6月底，集團的手頭合約總值為117億元，按年跌4.7%。

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