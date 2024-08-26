該集團又指，上半年度的資本性支出按年減少7.3%至789.42億元，全年度計，預算資本資支2580億元。期內的資本負債率為11.3%，按年減少3.9個百分點。

此外，中石油同時宣布，旗下大慶油田，落實以近59.8億元，收購中油電能全部股權，藉此提升電力業務專業化。

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