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中石油半年盈利增3.9%至886億人幣 中期息每股0.22元

中國石油（0857）公布6月底止中期業績，期內受惠於原油、汽油價格上漲、天然氣銷量增加，以及煤油、聚乙烯等產品量價齊增帶動，股東應佔溢利達到886.11億元（人民幣、下同），按年增長3.9%。每股派中期息0.22元人民幣，或相當於0.24033港元，按年增加約4.8%。

該集團又指，上半年度的資本性支出按年減少7.3%至789.42億元，全年度計，預算資本資支2580億元。期內的資本負債率為11.3%，按年減少3.9個百分點。

此外，中石油同時宣布，旗下大慶油田，落實以近59.8億元，收購中油電能全部股權，藉此提升電力業務專業化。

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