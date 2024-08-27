加拿大宣布對中國電動汽車和鋼鋁分別加徵100%和25%的關稅，並就電池、半導體等其他領域的擬議新關稅啟動為期30天的意見徵詢。中國敦促加拿大立即糾正電動汽車關稅問題上的錯誤作法，誓言採取一切必要措施維護中國企業的正當權益。

個股方面，蘋果定於9月9日舉行產品發布會，iPhone 16、AirPods等新設備將登場。拼多多警告收入高增長不可持續，其ADR創上市以來最大跌幅。

道瓊斯工業平均指數收漲65點，升幅0.16%，報41240點。標普500指數收跌17點，跌幅0.32%，報5616點。納斯達克綜合指數收跌152點，或0.86%，報17725點。

Caterpillar升0.79%，報351.16美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻18點，而微軟跌0.79%，報413.49元，拖累道指21點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報227.18元，升0.14%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報166.16元，升0.32%，亞馬遜(美：AMZN)收市報175.5元，跌0.86%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報521.12元，跌1.3%，英偉達(美：NVDA)收市報126.46元，跌2.24%，微軟(美：MSFT)收市報413.49元，跌0.79%，Tesla (美：TSLA)收市報213.21元，跌3.22%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.02%，報518點。德國DAX指數收跌0.09%，報18617點；法國CAC 40指數漲0.18%，報7590點；英國富時100指數假期休市。

納斯達克中國金龍指數收跌0.77%，報5577點。

美國2年期債息曾升最多0.58%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為2.34%。高見3.9379厘，是8月23日4.0188厘後最高。收市升0.52%，報3.9358厘，是8月22日後收市新高，當日報4.0035厘。

美國10年期債息曾升最多0.55%，是8月22日後最大升幅，當日升幅為1.94%。高見3.8198厘，是8月23日3.8577厘後最高。收市升0.45%，報3.816厘，是8月22日後收市新高，當日報3.8521厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至12.4基點，是8月23日18.573基點後最闊。收市報12.188基點，是8月22日後收市最闊，當日報15.563基點。第1日陰燭。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至131.804基點，是8月23日130.487基點後最窄。收市報132.253基點，是8月22日後收市最窄，當日報131.791基點。

金龍指數曾跌最多1.99%，是8月20日後最大跌幅，當日跌幅為4.07%。低見5508.51點，是8月14日5467.53點後最低。收市報5577.57點，是8月20日後收市新低，當日報5558.34點。

道指曾升最多0.59%，是8月23日後最大升幅，當日升幅為1.22%。高見41420.05點，創紀錄新高，收報41240.52點，升0.16%，創收市價計新高。連升2日，累計升527.74點，對上一次連升2日是8月14日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是8月14日。

標指曾跌最多0.57%，是8月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.07%。低見5602.34點，是8月23日5585.16點後最低。收市報5616.84點，是8月22日後收市新低，當日報5570.64點。第1日陰燭。

納指曾跌最多1.3%，是8月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.84%。低見17645.69點，是8月22日17589.15點後最低。收市報17725.77點，是8月22日後收市新低，當日報17619.35點。第1日陰燭。

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