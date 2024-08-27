個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.33%，折合報378.43元；阿里巴巴（9988）跌4.27%，折合報79.69元；美團（3690）跌1.4%，折合報106.98元；匯控（0005）升0.11%，折合報68.15元；建行（0939）跌0.61%，折合報5.68元。

道期現跌0.031%；標期現跌0.04%；納期現跌0.01%。日本東證指數現跌0.05%；韓國KOSPI指數現跌0.07%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.21%。

VIX指數隔晚升1.82%或0.29點，報16.15點。

紐油現跌0.3%或0.23美元，報77.18美元；布油現跌0.24%或0.2美元，報81.23美元；金價現跌0.06%或1.68美元，報2516.35美元；LME 銅期貨隔晚升1.73%或158美元，報9288.5美元。比特幣現跌0.81%或515.63美元，報62932.87美元；美國10年期債息現跌0.09%或0.0038厘，報3.8122厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，安踏（2020）、優品360（2360）、中國信達（1359）、中海物業（2669）、華潤萬象（1209）、華潤電力（0836）、中國太平（0966）、周生生（0116）、中國通信服務（0552）、海螺（0914）、復星醫藥（2196）、H&H國際（1112）、海底撈（6862）、海爾智家（6690）、叙福樓（1978）、農夫山泉（9633）、商湯（0020）、信和置業（0083）、澳博（0880）、頤海國際（1579）、眾安在綫（6060）等。

味千中國（0538）半年轉蝕716萬元，指同行競爭激烈。

中石油（0857）半年盈利增3.9%至886億人幣，中期息每股0.22元。

安樂工程（1977）上半年盈利倒退65%，中期息2.38仙。

昆侖能源（0135）中期盈利升2.6%，中期息16.41分人幣。

愛帝宮（0286）盈警，料中期虧損擴大至3900萬元。

勝利管道（1080）中期虧損收窄至4930萬，不派息。

光大環境（0257）擬探索更多海外項目。

珠船（0560）半年多賺13%中期息2仙，本地渡輪客運量因港人北上消費熱潮呈跌。

中石化（0386）爭取化工業務全年扭虧，部署西氫東輸。

合生創展（0754）盈警料上半年盈利跌逾七成，綠地香港估中期蝕4至6億人幣。

交個朋友（1450）中期純利按年增近一倍至8507.7萬元人幣，續不派息。

紫金礦業（2899）：下半年成本不會大幅下調。

百盛（3368）中期盈轉虧蝕1864萬元人幣，派中期息0.02元人幣。

摩通減持港交所（0388）好倉，增持淡倉。

The Capital Group減持友邦（1299）。

平保增持工行（1398）。

稻草熊娛樂（2125）中期多賺逾21倍，不派息。

康師傅（0322）上半年多賺15%至18.85億人民幣，不派中期息。

新福港（1447）上半年多賺27%，中期息維持3仙。

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