恒指今早低開134點或0.76%，報17663點，大市成交金額10億元；國指今早低開56點或0.9%，報6222點。恒生科技指數開市報3455點，跌1.35%。上升股份比例為4.15%，下跌為6.76%，無升跌為89.08%。
藍籌11隻升，48隻下跌，23隻無升跌。攜程（9961）升2.68%，報345元，是升幅最大的藍籌，京東（9618）跌4.36%，報101元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，19隻下跌，6隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報345元，升2.68%；跌幅最大的是京東（9618）開市報101元，跌4.36%。
恒指跌穿100天線(17743.71點)。科指跌穿10天線(3462.49點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）開市報71.1元，跌0.49%。優品360（2360）無成交，報1.56元。中國信達（1359）開市報0.63元，無升跌。中海物業（2669）開市報4.35元，跌0.68%。華潤萬象（1209）開市報21.95元，無升跌。華潤電力（0836）開市報22.05元，升0.23%。中國太平（0966）開市報8.55元，跌0.58%。周生生（0116）無成交，報6.28元。中國通信服務（0552）無成交，報4.07元。海螺（0914）開市報17.24元，無升跌。復星醫藥（2196）開市報12.38元，升0.32%。H&H國際（1112）無成交，報8.95元。海底撈（6862）開市報11.88元，跌0.34%。海爾智家（6690）無成交，報24元。叙福樓（1978）無成交，報0.435元。農夫山泉（9633）開市報30元，跌0.99%。商湯（0020）開市報1.16元，跌0.85%。信和置業（0083）無成交，報8.56元。澳博（0880）開市報2.44元，無升跌。頤海國際（1579）無成交，報11.22元。眾安在綫（6060）開市報12.5元，跌0.16%。
味千中國（0538）半年轉蝕716萬元，指同行競爭激烈。開市報0.82元，跌5.75%。
中石油（0857）半年盈利增3.9%至886億人幣，中期息每股0.22元。開市報6.93元，升0.87%。
安樂工程（1977）上半年盈利倒退65%，中期息2.38仙。無成交，報0.97元。
昆侖能源（0135）中期盈利升2.6%，中期息16.41分人幣。開市報7.22元，跌0.28%。
愛帝宮（0286）盈警，料中期虧損擴大至3900萬元。無成交，報1.84元。
勝利管道（1080）中期虧損收窄至4930萬，不派息。無成交，報0.022元。
光大環境（0257）擬探索更多海外項目。開市報3.52元，無升跌。
珠船（0560）半年多賺13%中期息2仙，本地渡輪客運量因港人北上消費熱潮呈跌。無成交，報0.69元。
中石化（0386）爭取化工業務全年扭虧，部署西氫東輸。開市報5.16元，無升跌。
合生創展（0754）盈警料上半年盈利跌逾七成，綠地香港估中期蝕4至6億人幣。無成交，報2.81元。
交個朋友（1450）中期純利按年增近一倍至8507.7萬元人幣，續不派息。無成交，報1.39元。
紫金礦業（2899）：下半年成本不會大幅下調。開市報16.14元，跌1.1%。
百盛（3368）中期盈轉虧蝕1864萬元人幣，派中期息0.02元人幣。開市報0.114元，升14%。
摩通減持港交所（0388）好倉，增持淡倉。開市報233.2元，跌0.77%。
The Capital Group減持友邦（1299）。開市報55.15元，無升跌。
平保增持工行（1398）。開市報4.7元，跌0.42%。
稻草熊娛樂（2125）中期多賺逾21倍，不派息。無成交，報0.52元。
康師傅（0322）上半年多賺15%至18.85億人民幣，不派中期息。開市報9.54元，無升跌。
新福港（1447）上半年多賺27%，中期息維持3仙。無成交，報0.59元。
破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見5.76元，開市報5.76元，升0.35%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.35元，開市報4.35元，升1.87%。
創上市新低，包括卡姆丹克太陽能（0712）低見0.066元，開市報0.066元，跌12%。
創52周低，貓眼娛樂（1896）低見6.6元，開市報6.6元，跌3.51%。
異動股
上升異動股，包括，百盛集團（3368）開市報0.114元，升14%；朗華國際集團（8026）開市報0.35元，升12.9%；宜明昂科（1541）開市報9.28元，升11.14%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.33元，升10%；華潤醫療（1515）開市報3.41元，升8.25%；泓盈城市服務（2529）開市報3.01元，升7.5%；中彩網通控股（8071）開市報0.015元，升7.14%；新達控股（8471）開市報0.25元，升6.38%；華誼騰訊娛樂（0419）開市報0.093元，升5.68%；銀濤控股（1943）開市報0.79元，升5.33%。
下跌異動股，包括，亞洲水泥（0743）開市報2.57元，跌14.9%；卡姆丹克（0712）創上市新低，見0.066元，開市報0.066元，跌12%；立德教育（1449）見52周低0.246元，開市報0.246元，跌8.89%；味千中國（0538）開市報0.82元，跌5.75%；中國天化工（0362）開市報0.101元，跌5.61%；奧園（3883）開市報0.133元，跌5%；綠科科技國際（0195）開市報0.41元，跌4.65%。
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