恒指今早低開134點或0.76%，報17663點，大市成交金額10億元；國指今早低開56點或0.9%，報6222點。恒生科技指數開市報3455點，跌1.35%。上升股份比例為4.15%，下跌為6.76%，無升跌為89.08%。