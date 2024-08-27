國家統計局工業司統計師於衛寧解讀指，7月份，隨著工業經濟高品質發展穩步推進，新動能持續培育壯大、工業生產保持穩定，工業企業利潤延續恢復態勢，7月增長率持續加快。但同時也要看到，國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，工業企業效益恢復基礎仍需繼續鞏固。

工業企業獲利增長加速。1至7月份，全國規模以上工業企業獲利年增3.6%，較1至6月份加速0.1個百分點，延續穩定恢復態勢。分行業看，在41個工業大類行業中，有21個行業利潤增速比上月累計加快或降幅收窄，回升面超過五成。 7月份，規上工業企業獲利年增4.1%，增長速度比6月加快0.5個百分點，連續兩個月加快。

工業企業收入穩定增長。隨著市場需求穩定恢復，產銷銜接水準改善，工業企業收入穩定增長。1至7月份，規上工業企業營業收入年增2.9%，增長速度與1至6月份持平。企業收入穩定增長，為獲利持續恢復創造有利條件。

高技術製造業引領利潤增長。1至7月份，高技術製造業利潤年增12.8%，大幅高於規上工業平均9.2個百分點，拉動規上工業利潤增長2.1個百分點，對規上工業利潤增長的貢獻率近六成，引領作用明顯。從業界來看，隨著製造業高端化、智慧化、綠色化進程持續推進，相關產業利潤增長較快，其中，鋰離子電池製造、半導體裝置專用設備製造、智慧消費設備製造等產業利潤較去年同期分別增長45.6%、16.0%、9.2%，為推動工業高品質發展提供重要動力。

裝備製造業利潤穩定增長。1至7月份，裝備製造業利潤年增6.1%，維持穩定增長，為規上工業利潤恢復提供重要支撐。從佔比看，裝備製造業利潤佔規上工業的比重為35.1%，較去年同期提高0.8個百分點，工業企業利潤結構不斷優化。從業界來看，裝備製造業的8個產業中有6個實現增長，其中鐵路船舶航空航太、電子等產業在生產快速增長帶動下，產業獲利年增36.9%、25.1%，自年初以來持續維持高速增長態勢。

消費品製造業利潤維持兩位數增長。國內消費需求穩定恢復，疊加工業品出口持續增長，共同推動消費品製造業利潤維持較好增長態勢。 1至7月份，消費品製造業利潤年增10.2%，增長率高於規上工業平均6.6個百分點。分產業來看，在13個消費品製造大類產業中，有11個產業利潤較去年同期增長，8個產業增長超過10%。其中，造紙、化纖產業利潤分別增長1.08倍、1.05倍，農副食品、紡織、印刷、文教工美、酒飲料茶、家具業利潤增長12.4%—23.9%。

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