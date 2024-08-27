Jen表示，自疫情以來中國企業可能積累了超過2萬億美元的海外投資，存放於利率高於人民幣計價資產的資產中。他指出，當聯儲局降低借貸成本時，美元資產的吸引力就會減弱，隨著中美利差收窄，有可能刺激「保守的」1萬億美元資金回流國內。

在談到大量資金匯回時的影響時，Jen表示，「想一想雪崩」， 人民幣「將升值而且可能是被允許的——5%到10%的幅度對中國來說是適度、可以接受的」。

因提出「美元微笑」理論而享有盛名的Jen預測，如果美國通脹繼續下降，聯儲局的減息力度將超出市場預期。再加上美元被高估、美國的雙赤字和軟著陸前景，這些使他更加堅信美元將下跌。最終結果是，人民幣兌美元可能走高。

Jen稱，如果人行不願介入吸收美元流動性，人民幣的漲勢可能會更大，不過，Jen指出，人行可以平抑市場的劇烈波動。北京一直對人民幣大幅升值持謹慎態度，因為這會削弱出口競爭力，並影響本就乏力的經濟復蘇。

Jen稱，人民幣將面臨上行壓力。「如果我們假設其中一半資金是『自由自在』的、易受市場環境和政策變化刺激，那麼我們談論的就是價值1萬億美元的快錢可能被捲入這種潛在的踩踏事件」。

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