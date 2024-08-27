法國逮捕Telegram聯合創始人Pavel Durov進一步引發對社交媒體對內容監控的討論，而在新冠大流行期間，Facebook亦有刪除內容，Meta行政總裁朱克伯格聲稱，Facebook受到美國政府的「壓力」，要求其在全球大流行病期間審查與新冠疫情相關的內容，他對公司決定接受這些要求感到遺憾。
朱克伯格在給美國眾議院司法委員會的信中寫道：「在2021年，包括白宮在內的拜登政府高級官員數月來不斷向我們的團隊施壓，要求我們審查某些有關新冠病毒的內容，包括幽默和諷刺。雖然是否刪除內容是Meta的決定，但他繼續說，「政府施壓是錯誤的，我很遺憾我們沒有更加直言不諱」。
在大流行病期間Facebook刪除了某些內容，稱其包含與新冠病毒有關的錯誤信息，或在其他方面違反了其政策，一年多時間裡就撤下超過了2000萬條內容。
關於社交媒體公司應該在多大程度上監管用戶發布的評論、圖片和其他內容，全球範圍內的爭論日益激烈。一些平台認為他們應該不干涉，毋須告訴用戶什麼可以在網上說，什麼不能說；而一些政府則表示，過於自由放任的立場可能會導致犯罪行為。法國逮捕了Telegram聯合創始人Pavel Durov，指控該公司未能在其即時通訊應用程式上充分打擊犯罪行為，包括遏制兒童性虐待材料的傳播。
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