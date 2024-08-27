Daly表示，現在確定政策的確切路徑還為時過早。她拒絕透露在聯儲局9月17-18日的會議上是會支持減息25基點還是50基點。

Daly表示，「我們不希望陷入這樣一個境地，即保持高度限制性的政策，導致經濟放緩」。

Daly表示，隨著通脹率下降，聯儲局一年多以來一直處於23年高位的利率愈發令經濟承壓，「這會導致過度緊縮，損害勞動力市場和經濟增長」。

Daly表示，雖然勞動力市場尚未出現惡化跡象，但決策者需要密切關注廣泛的指標，以確保招聘活動不會停滯。她稱如果出現真正疲軟的跡象，那麼就應該採取更激進的行動。

Daly表示，她不想宣稱聯儲局位於走向中性利率的路徑，因為經濟前景仍然存在重大不確定性。她估計經通脹調整的中性利率可能高達1%。因此，即使聯儲局開始減息，在一段時間內利率仍將處於限制性區域。

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