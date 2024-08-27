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市場繼續大手筆拋售中國股票ETF

彭博社報道，聯儲局減息臨近，加上投資者日益擔心中國經濟，繼續從中國股票基金中撤資並買入新興市場債券。彭博社匯總的數據顯示，截至8月23日當周，中國/香港的資金外流規模最大，為2.416億美元。

KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF（美：KWEB）上周流出2.38億美元，創下2022年8月以來最大規模。iShares安碩中國大型股ETF也遭遇撤資，投資者上周提取了近5,500萬美元，為連續第11周淨贖回。

富國銀行新興市場經濟學家兼外匯策略師Brendan McKenna稱，「投資者一直在避開中國」，「除非中國當局能夠在政策走勢上極大提高明確性，否則今年餘下時間甚至更久，中國本土市場都會讓人避之不及」。

規模161億美元的iShares安碩MSCI新興市場（中國除外）ETF（美：EMXC）繼續受到尋求高風險資產但又想避開中國的投資者追捧。該基金上周錄得約1.94億美元資金流入。

彭博社匯總的數據顯示，在美國上市的新興市場ETF以及針對特定國家的基金吸引資金5.547億美元。此前一周吸金規模在2000萬美元左右。年迄今資金流入總額增至35.7億美元。印度的資金流入規模最大，為1.465億美元。

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