港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌8日，跌5.05點子至3.92298%，是2023年9月4日後最低，當日報3.68577%。對上一次連跌8日是8月7日，當日拆息報4.13381%。
港元現報7.7998元貶值36點子，曾貶值最多44點子，報7.8006元，亦曾升值最多7點子，報7.7955元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌11.55點子至3.09917%，是4月24日後最低；1星期HIBOR跌4.16點子至3.82321%，是8月23日後最低；2星期HIBOR跌6.51點子至3.82917%，是4月25日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.89點子至4.22179%，是2023年5月9日後最低；6個月期HIBOR跌1.42點子至4.28577%，是2023年5月9日後最低；12個月期HIBOR跌2.46點子至4.3306%，是2023年4月19日後最低。
美元指數現報100.864升值0.013點或0.01%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.39049%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-1.4052%，連續4日擴闊，利差是2024年8月09日後最闊，當日差距為-1.4124%。
對上一次連續4日擴闊，是2024年8月01日，當日利差報-1.0282%。
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