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恒指半日跌48點 科指跌0.55% 阿里跌4.7% 北水轉流入

美股隔晚個別發展，雖然道指創新高，但在輝達等科技巨頭拖累下，標指納指下跌，亞股今早普遍跟隨，拼多多急挫，亦拖累阿里（9988）跌4.74%、京東（9618）跌4.17%。內地今早公布7月工業企業利潤，內需依然偏弱，上證下試2月以來收市新低。

恒指今早低開134點，高位跌9點，低位跌174點，高低波幅165點。上升股份比例為18.82%，下跌為30.24%，無升跌為50.92%。

恒指半日跌48點或0.27%，報17750點，大市成交金額468億元；國指跌12點或0.2%，報6266點。恒生科技指數收報3483點，跌0.55%。

藍籌股成交金額243.49億元，佔大市成交52.02%；科指成份股成交金額136.67億元，佔大市成交29.2%；國指成份股成交金額220.37億元，佔大市成交47.08%。

24隻雙櫃台股，總成交0.3億元人民幣，相當於約0.33億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額減少10.17%，至69.26億元，佔大市成交14.78%。牛熊證成交金額32.46億元，減少16.81%；窩輪成交金額36.79億元，減少3.37%。

藍籌41隻升，37隻下跌，4隻無升跌。攜程（9961）升11.19%，收報373.6元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.74%，收報79.35元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報373.6元，升11.19%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報79.35元，跌4.74%。

恒指曾跌穿100天線(17744.57點)。科指曾跌穿10天線(3465.3點)，曾下試20天線(3437.97點)。

北水南下合計淨流入9.9億元，終止單日流出，淨流入金額是8月23日27.29億元後最多。北水本月累計流入377.93億元，按月減少21.18%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

比亞迪（1211）續與智利政府磋商鋰項目。收報228.6元，跌0.09%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報71.8元，升0.49%。優品360（2360）收報1.56元，無升跌。中國信達（1359）收報0.64元，升1.59%。中海物業（2669）收報4.29元，跌2.05%。華潤萬象（1209）收報22.3元，升1.59%。華潤電力（0836）收報21.85元，跌0.68%。中國太平（0966）收報8.51元，跌1.05%。周生生（0116）收報6.27元，跌0.16%。中國通信服務（0552）收報4.07元，無升跌。海螺（0914）收報16.78元，跌2.67%。復星醫藥（2196）收報12.44元，升0.81%。H&H國際（1112）收報8.8元，跌1.68%。海底撈（6862）收報12.14元，升1.85%。海爾智家（6690）收報23.2元，跌3.33%。叙福樓（1978）收報0.435元，無升跌。農夫山泉（9633）收報30.2元，跌0.33%。商湯（0020）收報1.16元，跌0.85%。信和置業（0083）收報8.42元，跌1.64%。澳博（0880）收報2.44元，無升跌。頤海國際（1579）收報11.02元，跌1.78%。眾安在綫（6060）收報12.44元，跌0.64%。

味千中國（0538）半年轉蝕716萬元，指同行競爭激烈。收報0.83元，跌4.6%。

中石油（0857）半年盈利增3.9%至886億人幣，中期息每股0.22元。收報7.14元，升3.93%。

安樂工程（1977）上半年盈利倒退65%，中期息2.38仙。見52周低0.95元，收報0.96元，跌1.03%。

昆侖能源（0135）中期盈利升2.6%，中期息16.41分人幣。收報7.69元，升6.22%。

愛帝宮（0286）盈警，料中期虧損擴大至3900萬元。收報1.82元，跌1.09%。

勝利管道（1080）中期虧損收窄至4930萬，不派息。收報0.022元，無升跌。

光大環境（0257）擬探索更多海外項目。收報3.47元，跌1.42%。

珠船（0560）半年多賺13%中期息2仙，本地渡輪客運量因港人北上消費熱潮呈跌。收報0.72元，升4.35%。

中石化（0386）爭取化工業務全年扭虧，部署西氫東輸。收報5.38元，升4.26%。

合生創展（0754）盈警料上半年盈利跌逾七成，綠地香港估中期蝕4至6億人幣。收報2.76元，跌1.78%。

交個朋友（1450）中期純利按年增近一倍至8507.7萬元人幣，續不派息。收報1.41元，升1.44%。

紫金礦業（2899）：下半年成本不會大幅下調。收報16.14元，跌1.1%。

百盛（3368）中期盈轉虧蝕1864萬元人幣，派中期息0.02元人幣。收報0.11元，升10%。

摩通減持港交所（0388）好倉，增持淡倉。收報234.8元，跌0.09%。

The Capital Group減持友邦（1299）。收報55元，跌0.27%。

平保增持工行（1398）。收報4.75元，升0.64%。

稻草熊娛樂（2125）中期多賺逾21倍，不派息。收報0.52元，無升跌。

康師傅（0322）上半年多賺15%至18.85億人民幣，不派中期息。收報10元，升4.82%。

新福港（1447）上半年多賺27%，中期息維持3仙。收報0.59元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見5.93元，收報5.84元，升1.74%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.89元，收報3.85元，升1.32%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見99.85元，收報99.75元，升3.15%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.25元，收報1067.2元，升0.05%；順豐房託（2191）創52周高，見2.86元，收報2.84元，無升跌；電訊盈科（0008）創52周高，見4.33元，收報4.27元，跌0.7%；第一太平（0142）創52周高，見4.17元，收報4.11元，升1.23%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.4元，收報4.27元，無升跌；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.28元，收報0.28元，無升跌；勇利投資（1145）創52周高，見0.185元，收報0.183元，升5.17%；中原銀行（1216）創52周高，見0.43元，收報0.36元，升10.77%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見1元，收報0.99元，升4.21%；金風科技（2208）創52周高，見4.8元，收報4.76元，升6.73%。

破底股方面

38隻股份創上市新低，其中十隻包括，中金（3908）低見7.9元，收報7.96元，跌0.5%；廣汽集團（2238）低見2.46元，收報2.49元，跌0.4%；譚仔國際（2217）低見0.83元，收報0.84元，跌2.33%；百威（1876）低見8.51元，收報8.89元，升2.89%；卡姆丹克（0712）低見0.066元，收報0.071元，跌5.33%；普星能量（0090）低見0.31元，收報0.325元，跌1.52%；信能低碳（0145）低見0.121元，收報0.128元，無升跌；太平洋網絡（0543）低見0.315元，收報0.335元，無升跌；豐盛控股（0607）低見0.325元，收報0.33元，跌8.33%；卡姆丹克太陽能（0712）低見0.066元，收報0.071元，跌5.33%。

45隻股份創52周低，其中十隻包括，北京汽車（1958）低見1.83元，收報1.85元，跌1.07%；中升（0881）低見8.53元，收報8.69元，升0.35%；大酒店（0045）低見5.14元，收報5.15元，跌1.15%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；阿里影業（1060）低見0.36元，收報0.36元，跌2.7%；貓眼娛樂（1896）低見6.15元，收報6.18元，跌9.65%；澳優（1717）低見1.81元，收報1.81元，跌2.16%；九龍建業（0034）低見3.28元，收報3.31元，跌4.34%；渝太地產（0075）低見0.25元，收報0.25元，無升跌；綠景中國地產（0095）低見0.48元，收報0.485元，跌1.02%。

異動股

上升異動股，包括，時代環球集團（2310）收報0.05元，升42.86%；國微控股（2239）收報0.67元，升31.37%；環球數碼創意（8271）收報0.053元，升29.27%；浩柏國際（8431）收報0.099元，升23.75%；杭品生活科技（1682）收報0.115元，升23.66%；倩碧控股（8367）收報0.043元，升22.86%；築友智造科技（0726）收報0.124元，升20.39%；PACIFIC LEGEND（8547）收報0.21元，升20%；積木集團（8187）收報0.285元，升18.75%；S&T HLDGS（3928）收報3.17元，升18.28%；CTR HOLDINGS（1416）收報0.059元，升18%。

下跌異動股，包括，智城發展控股（8268）收報0.26元，跌32.47%；華滋國際海洋（2258）創上市新低，見0.14元，收報0.14元，跌30%；亞洲水泥（0743）收報2.17元，跌28.15%；亞倫國際（0684）收報0.8元，跌21.57%；映美控股（2028）收報0.051元，跌21.54%；思城控股（1486）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌20.83%；迪諾斯環保（1452）收報0.053元，跌17.19%；德萊建業（1546）收報0.117元，跌17.02%；均安控股（1559）收報0.1元，跌16.67%；中國生命集團（8296）收報0.048元，跌15.79%。

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