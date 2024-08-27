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華潤電力上半年盈利升38.9% 中期息每股0.445元

華潤電力（0836）公布，截至今年6月底止中期盈利93.63億元，按年升38.9%，每股基本盈利1.95元，派中期股息每股0.455元，按年多38.7%。

期內，可再生能源業務核心利潤貢獻為55.56億元，跌6.7%，火電業務核心利潤貢獻為27.15億元，增2.7倍。

潤電上半年營業額511.2億元，跌0.7%。售電量方面，附屬電廠售電量為9824萬兆瓦時，按年增加6.2%，其中火電廠、風電場和光伏電站的售電量分別較2023年上半年增加3.4%、6.9%和204.9%。

風電場平均利用小時1,223小時，較2023年上半年降129小時或9.5%，超出全國風電機組平均利用小時89小時。光伏電站平均利用小時為705小時，按年下降27小時或3.7%，超出全國光伏發電機組平均利用小時 79小時。同廠同口徑附屬燃煤電廠平均利用小時為2149小時，按年下降39小時或1.8%，超出全國火電機組平均利用小時50小時。

潤電績前收報21.85元，半日跌0.7%。

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