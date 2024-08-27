信德（0242）公布，2024年上半年虧損為4.28億元，2023年中期虧損為4.25億元，每股基本虧損為0.142元；主要就投資物業產生之未變現公平價值變動作出調整後，虧損將為1.08億元。集團維持不派中期息。
上半年信德收益按年增44.63%至21.62億元，當中地產業務錄得溢利3.63億元，按年增62.8%；酒店及消閒上半年部門錄得虧損8600萬元，2023年上半年則錄溢利600萬元；投資分部上半年部門錄得溢利5100萬元，扭轉2023年上半年虧損2.21億元﹔運輸部門上半年錄得分擔盈利600萬元，較2023年上半年900萬元減少。
截至上半年末，資本與負債比率為27.6%，按年減0.5個百分點；集團指，將繼續以維持穩健之資本與負債比率為其財務策略，並考慮採取措施降低融資成本。
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