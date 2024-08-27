中海物業（2669）公布，上半年多賺16%至7.38億元人民幣（下同），每股基本及攤薄後盈利為0.2245元，派中期股息每股0.085元，按年增54.55%﹔股東權益平均回報率為33.8%。
上半年整體收益上升9%至68.38億元，按年增8.98%，整體毛利按年升14.2%至11.48億﹔整體毛利率增0.8個百分點至16.8%﹔當中上半年物業管理服務收益按年增14.2%至51.66億元﹔上半年增值服務收益按年跌4.8%至15.99億元。
上半年集團透過市場拓展獲得更多來自第三方的項目，在管面積較去年年底增加5.3%至4.23億平方米，其中，新增項目之46.7%來自獨立第三方，其合約額約達9.21億元。來自中建及中海集團的新增訂單則達1130萬平方米，佔比53.3%，合約額7.15億元。
其他報道
恒指半日跌48點 科指跌0.55% 阿里跌4.7% 北水轉流入
拼多多暴瀉近三成 黃崢僅當兩周中國首富 身家一夜縮水逾140億美元
「美元微笑」提出者：減息或使1萬億美元回流中國 人幣升10%
恒指低開134點 跌穿100天線 科指跌1.35% 跌穿10天線 京東跌4%
港股ADR跌109點 夜期低水105點 安踏、農夫山泉、商湯、海底撈等業績