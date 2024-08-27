中航科工（2357）公布，截至今年6月底止中期盈利12.51億元（人民幣，下同），按年跌18.92%，每股盈利0.157元，不派中期息。
期內收入為336.17億元，按年跌17.75%，主因航空配套系統產品及直升機產品收入下降。
按業務劃分，航空整機板塊收入為76.55億元，較上年同期減少21.46%，主要是直升機產品銷量有所下降；航空整機板塊收入佔本集團全部收入的22.77%。本集團航空配套系統及相關業務板塊收入為213.82億元，較上年同期減少20.49%，主要是機載產品收入下降；航空配套系統及相關業務板塊收入佔集團全部收入的63.60%。航空工程服務板塊收入為45.8億元，較上年同期增長8.20%；航空工程服務板塊收入佔集團全部收入的13.63%。
其他報道
恒指半日跌48點 科指跌0.55% 阿里跌4.7% 北水轉流入
拼多多暴瀉近三成 黃崢僅當兩周中國首富 身家一夜縮水逾140億美元
「美元微笑」提出者：減息或使1萬億美元回流中國 人幣升10%
恒指低開134點 跌穿100天線 科指跌1.35% 跌穿10天線 京東跌4%
港股ADR跌109點 夜期低水105點 安踏、農夫山泉、商湯、海底撈等業績