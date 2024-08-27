期內收入為336.17億元，按年跌17.75%，主因航空配套系統產品及直升機產品收入下降。

按業務劃分，航空整機板塊收入為76.55億元，較上年同期減少21.46%，主要是直升機產品銷量有所下降；航空整機板塊收入佔本集團全部收入的22.77%。本集團航空配套系統及相關業務板塊收入為213.82億元，較上年同期減少20.49%，主要是機載產品收入下降；航空配套系統及相關業務板塊收入佔集團全部收入的63.60%。航空工程服務板塊收入為45.8億元，較上年同期增長8.20%；航空工程服務板塊收入佔集團全部收入的13.63%。

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