在福岡揸車落熊本的早上，日本國家旅遊局公布，7月的入境旅客創單月新高，達329萬人次。其中，新冠疫情爆發後人數一度下降的中國大陸，以77.65萬人次重排首位，其後是韓國，有逾75萬人、台灣逾57萬人、香港近28萬人，而包括香港在內的19個國家地區遊客人數破頂。

筆者說自己一年遊日四次，記憶中前後差不多都碰上了攜程（9961）業績。最新又公布了第二季度（淡季？）都多賺5倍，純利約38億元人民幣，經調整盈利按年增長45%，收入升13%，其中旅遊度假業務收入升幅最顯著，接近42%，住宿預訂亦增長接近20%。

對於第二季業績強勁增長，管理層指，主要受惠於跨境旅遊需求上升，認為內地旅遊消費需求依然旺盛，對市場前景感到樂觀。也難怪回程時打開攜程APP來看，單是大阪，過去兩年便有92間新酒店開業。

最近《經濟學人》亦有分析這個亞洲旅遊復興的現象，引述世界旅遊和旅行理事會（WTTC）的數據，指亞洲國家的旅客人數預計今年將增加三分之一，是所有地區中增幅最大的。儘管全球其他地區的商業活動正在穩定下來，但旅遊業界已在宣傳亞洲的快速增長，「大阪的新航線表現非常出色」。

文章指出，中國內地消費者再次開始出國旅遊，今年的國際旅遊次數預計將是2023年的2倍，卻仍低於疫情前的水平，意味著仍有很大的增長空間。預計他們將選擇亞洲區為首批目的地。上月（2024年7月）從內地出發的航班中，三分之二是前往東亞和東南亞。

此外，由於可支配收入的增加，有越來越多印度人也出國外遊，成為消費升級的生力軍。截至今年3月的相關開支接近200億美元，是5年前的3倍多。而且，他們旅行也喜歡捨遠取近，部分原因是他們的區內簽證限制較為寬鬆。

如果將這些數字當成是一份業績去看，西方遊客正大量湧入亞洲。去年，美國人到亞洲旅遊的次數翻了一番。當然美元兌亞洲貨幣大幅升值是重要原因，對業績有幫助。不過，最重要是，撇除匯水因素，推動亞洲旅遊業增長的最大organic動力，仍來自亞洲區內旅客。

況且，自8月開始，日圓兌美元再度上升，USDJPY曾回到141樓上水平。「巨無霸指數」日本雖然排尾二，一個巨無霸的售價為3.53美元（約港幣27.5元），售價較美國便宜43.9%，但比起半年前都已經「賣貴咗」。不過，飛羽田關西新千歲的機票，仍然是「有買貴、冇買錯」。

至於股票是否一樣要鬥搶？日本企業第1季度純利較市場共識高出11%，公布預喜的公司比例為58%，遠高於29%的盈警比例。期內，純利同比增長10%，亦高於預測的跌5%。7%的公司上調了全年指引（經常性利潤），這與過去的平均水平大致相符，亦證明即使固定匯率計，業務本身也穩定增長，而且回購力度也沒有跡象減弱。

截至8月16日，東證股價指數（TOPIX）已經從最近的歷史性下跌中反彈了20%。但跌得越深，反彈也越猛烈。而且，投資者再回來時的風險偏好比高盛預期的更為強烈。日本國內經濟和消費復甦是股市持續上升的關鍵，隨著國內需求的恢復，將會出現對內需股的輪動。

未來關鍵是，新政府是否擁有強大的執政基礎，以及是否以利好股市的方式專注於增長和改革。無論誰成為新任自民黨總裁，政府的基本政策包括企業管治在內，可能會保持不變。其後眾議院很可能會解散，並在新的自民黨領導下舉行總選。而從歷史上看，選舉日到來前日股都傾向會升。到時，日股會跟日旅客數字一樣，又双叒叕創新高嗎？

久利生