投資推廣署宣布，泰國全人健康及生活品牌PAÑPURI在香港開設的首間門市今日（27日）正式開幕，利用香港將品牌發展至世界各地。
投資推廣署助理署長蔣學禮歡迎PAÑPURI落戶香港。他表示：「化妝品和個人護理產品一直是本地人和遊客喜愛的產品。PAÑPURI在香港設點，不但為顧客提供高檔次選擇，亦顯示香港的國際樞紐地位甚受國際品牌的歡迎。」
PAÑPURI董事總經理Pramote Dechaboonsiripanich表示，目標是在香港開設三至四間門店，並設立辦事處，充分利用香港作為亞洲策略門廊及國際樞紐地位，助力公司開拓亞洲市場。公司的香港辦事處將統籌內地、香港和澳門的業務，負責銷售、市場推廣和規劃，為未來幾年的零售業務打好根基。
PANPURI香港店落戶尖沙咀，提供多款香薰及美容產品，包括精油、香薰和香水。
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