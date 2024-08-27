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恒指收市升75點 科指跌0.05% 成交重上900億 北水轉流入 攜程升9% 阿里跌4%

隔晚美科技股下跌，拖累亞股早市向下，午後美期、日股、港股倒升，內地今早公布7月工業企業利潤，內需依然偏弱，上證見2月7日以來收市新低，深圳創業板指數跌至五年來新低。拼多多隔晚急挫，亦拖累阿里（9988）跌4.02%、京東（9618）跌3.69%。

恒指先跌後升，波幅擴大、成交亦上升至919億元，齊見上周四後高，而恒指、國指連升兩日，齊見逾一個月即市及收市新高。

恒指今早低開134點，高位升80點，低位跌174點，高低波幅255點。上升股份比例為30.8%，下跌為30.36%，無升跌為38.82%。

恒指收市升75點或0.43%，報17874點，大市成交金額919億元，較上日增加9.97%，是8月22日974.08億元成交後最多；國指升27點或0.44%，報6306點。恒生科技指數收報3501點，跌0.05%。

藍籌股成交金額530.87億元，佔大市成交57.76%；科指成份股成交金額278.05億元，佔大市成交30.25%；國指成份股成交金額461.16億元，佔大市成交50.18%。

24隻雙櫃台股，總成交0.42億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加5.94%，至81.69億元，佔大市成交8.88%。牛熊證成交金額40.97億元，增加4.98%；窩輪成交金額40.72億元，增加6.92%。

藍籌62隻升，19隻下跌，1隻無升跌。攜程（9961）升9.05%，收報366.4元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌4.02%，收報79.95元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報366.4元，升9.05%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報79.95元，跌4.02%。

恒指曾跌穿100天線(17745.82點)。科指曾跌穿10天線(3467.05點)、下試20天線(3438.85點)。

北水南下合計淨流入28.75億元，終止單日流出，淨流入金額是8月16日47.25億元後最多。。北水本月累計流入396.79億元，按月減少17.24%，連續第2個月減少，金額是2月後新低，連續第14個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多0.45%，是8月26日後最大升幅，當日升幅為1.21%。高見17879.27點，是7月16日17899.55點後最高。今日收市報17874.67點，是7月15日後收市新高，當日報18015.94點。連升2日，累計升262.57點，對上一次連升2日是8月19日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是4月26日。

科指曾跌最多1.83%，是8月23日後最大跌幅，當日跌幅為2.09%。低見3438.76點，是8月23日3435.28點後最低。今日收市報3501.29點，是8月23日後收市新低，當日報3468.94點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是2月27日。

國指曾升最多0.51%，是8月26日後最大升幅，當日升幅為1.23%。高見6310.44點，是7月18日6343.88點後最高。今日收市報6306.36點，是7月18日後收市新高，當日報6306.8點。連升2日，累計升87.12點，對上一次連升2日是8月16日。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是4月23日。

午後消息股表現

攜程（9961）次季經調整純利升45%至49.85億元人民幣勝預期 股價曾升近一成。收報366.4元，升9.05%。

中航科工（2357）中期盈利跌19%至12.5億人幣 不派息。收報3.39元，跌2.59%。

中海物業（2669）上半年多賺16% 中期息增55%至8.5分人幣。收報4.63元，升5.71%。

信德（0242）半年蝕4.3億 續不派中期息。收報0.68元，升1.49%。

中國通信服務（0552）上半年多賺4.4% 不派息。收報4.16元，升2.21%。

都市麗人（2298）中期多賺2.1倍 息0.011元。收報0.285元，跌1.72%。

華潤電力（0836）上半年盈利升38.9% 中期息每股0.445元。收報23元，升4.55%。

今早及隔晚消息股表現

比亞迪（1211）續與智利政府磋商鋰項目。收報230.2元，升0.61%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，安踏（2020）收報71.65元，升0.28%。優品360（2360）收報1.56元，無升跌。中國信達（1359）收報0.64元，升1.59%。華潤萬象（1209）收報22.5元，升2.51%。中國太平（0966）收報8.6元，無升跌。周生生（0116）收報6.38元，升1.59%。海螺（0914）收報17.02元，跌1.28%。復星醫藥（2196）收報12.42元，升0.65%。H&H國際（1112）收報8.88元，跌0.78%。海底撈（6862）收報12.26元，升2.85%。海爾智家（6690）收報23.2元，跌3.33%。叙福樓（1978）收報0.425元，跌2.3%。農夫山泉（9633）收報30.2元，跌0.33%。商湯（0020）收報1.18元，升0.85%。信和置業（0083）收報8.33元，跌2.69%。澳博（0880）收報2.44元，無升跌。頤海國際（1579）收報11.3元，升0.71%。眾安在綫（6060）收報12.62元，升0.8%。

味千中國（0538）半年轉蝕716萬元，指同行競爭激烈。收報0.85元，跌2.3%。

中石油（0857）半年盈利增3.9%至886億人幣，中期息每股0.22元。收報7.15元，升4.08%。

安樂工程（1977）上半年盈利倒退65%，中期息2.38仙。見52周低0.94元，收報0.94元，跌3.09%。

昆侖能源（0135）中期盈利升2.6%，中期息16.41分人幣。收報7.86元，升8.56%。

愛帝宮（0286）盈警，料中期虧損擴大至3900萬元。收報1.82元，跌1.09%。

勝利管道（1080）中期虧損收窄至4930萬，不派息。收報0.022元，無升跌。

光大環境（0257）擬探索更多海外項目。收報3.58元，升1.7%。

珠船（0560）半年多賺13%中期息2仙，本地渡輪客運量因港人北上消費熱潮呈跌。收報0.74元，升7.25%。

中石化（0386）爭取化工業務全年扭虧，部署西氫東輸。創52周高，見5.46元，收報5.43元，升5.23%。

合生創展（0754）盈警料上半年盈利跌逾七成，綠地香港估中期蝕4至6億人幣。收報2.79元，跌0.71%。

交個朋友（1450）中期純利按年增近一倍至8507.7萬元人幣，續不派息。收報1.4元，升0.72%。

紫金礦業（2899）：下半年成本不會大幅下調。收報16.2元，跌0.74%。

百盛（3368）中期盈轉虧蝕1864萬元人幣，派中期息0.02元人幣。收報0.108元，升8%。

摩通減持港交所（0388）好倉，增持淡倉。收報235.6元，升0.26%。

The Capital Group減持友邦（1299）。收報55.65元，升0.91%。

平保增持工行（1398）。收報4.78元，升1.27%。

稻草熊娛樂（2125）中期多賺逾21倍，不派息。收報0.51元，跌1.92%。

康師傅（0322）上半年多賺15%至18.85億人民幣，不派中期息。收報10.12元，升6.08%。

新福港（1447）上半年多賺27%，中期息維持3仙。收報0.59元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，晉景新能（1783）創上市新高，見5.93元，收報5.86元，升2.09%；洲際船務（2409）創上市新高，見3.89元，收報3.84元，升1.05%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見99.85元，收報99.85元，升3.26%；年年卡（3773）創上市新高，見3.21元，收報3.16元，升0.64%；ＧＸ亞太高股息率（3116）創上市新高，見81.06元，收報81.06元，升0.77%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1067.25元，收報1066.8元，升0.01%；經發物業（1354）創上市新高，見17.64元，收報16.7元，升8.44%；同源康醫藥（2410）創上市新高，見23.35元，收報23元，升12.2%；順豐房託（2191）創52周高，見2.87元，收報2.85元，升0.35%；電訊盈科（0008）創52周高，見4.33元，收報4.32元，升0.47%；第一太平（0142）創52周高，見4.17元，收報4.13元，升1.72%；中遠海運國際（0517）創52周高，見4.4元，收報4.39元，升2.81%；順誠（0531）創52周高，見0.46元，收報0.46元，無升跌；亞洲金融（0662）創52周高，見3.7元，收報3.7元，無升跌；華發物業服務（0982）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升1.79%。

破頂指數成份股包括，中石化（0386）創52周高，見5.46元，收報5.43元，升5.23%。

破底股方面

44隻股份創上市新低，其中十隻包括，朗詩（0106）低見0.023元，收報0.024元，跌11.11%；中金（3908）低見7.9元，收報8元，無升跌；新高教（2001）低見1.53元，收報1.57元，跌4.27%；廣汽集團（2238）低見2.46元，收報2.49元，跌0.4%；星島（1105）低見0.23元，收報0.23元，跌4.17%；譚仔國際（2217）低見0.83元，收報0.83元，跌3.49%；百威（1876）低見8.51元，收報9.05元，升4.75%；卡姆丹克（0712）低見0.066元，收報0.072元，跌4%；普星能量（0090）低見0.31元，收報0.325元，跌1.52%；朗詩綠色管理（0106）低見0.023元，收報0.024元，跌11.11%。

68隻股份創52周低，其中十隻包括，北京汽車（1958）低見1.83元，收報1.88元，升0.53%；中升（0881）低見8.53元，收報8.79元，升1.5%；大酒店（0045）低見5.13元，收報5.18元，跌0.58%；朗廷－ＳＳ（1270）低見0.465元，收報0.47元，跌2.08%；阿里影業（1060）低見0.36元，收報0.365元，跌1.35%；貓眼娛樂（1896）低見6.13元，收報6.27元，跌8.33%；國際家居零售（1373）低見1.16元，收報1.17元，跌0.85%；澳優（1717）低見1.8元，收報1.85元，無升跌；九龍建業（0034）低見3.28元，收報3.4元，跌1.73%；載通（0062）低見8.17元，收報8.2元，跌0.24%。

異動股

上升異動股，包括，璋利國際（1693）收報2.8元，升35.27%；SHANGHAI GROWTH（0770）收報0.092元，升31.43%；環球數碼創意（8271）收報0.053元，升29.27%；賽伯樂國際控股（1020）收報0.1元，升25%；國微控股（2239）收報0.63元，升23.53%；奇點國際（1280）收報1.36元，升21.43%；華星控股（8237）收報0.018元，升20%；家鄉互動（3798）收報1.12元，升19.15%；S&T HLDGS（3928）收報3.18元，升18.66%；博尼控股（1906）收報0.295元，升18.47%；大成生化科技（0809）收報0.071元，升18.33%。

下跌異動股，包括，亞洲水泥（0743）收報2.22元，跌26.49%；齊家控股（8395）收報0.72元，跌24.21%；均安控股（1559）收報0.091元，跌24.17%；思城控股（1486）創上市新低，見0.38元，收報0.38元，跌20.83%；信懇智能（1967）創上市新低，見0.229元，收報0.231元，跌20.34%；承輝國際（1094）收報0.59元，跌20.27%；映美控股（2028）收報0.052元，跌20%；毅德國際（1396）收報0.285元，跌19.72%。

 

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