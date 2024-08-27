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A股基金驚現「老鼠倉」 內地80後基金經理指揮妻子投資 賺逾1500萬人幣

上海證監局今日一連披露多張罰單，其中一則涉及內地私募「老鼠倉」，更獲利逾1500萬元人民幣（下同）。

所謂「老鼠倉」，是指基金從業人員在基金資金買入某隻股票之前，個人資金在低位先行買入該股票，待基金資金將股價拉升至高位後，再率先賣出個人倉位套利的行為。

根據資料顯示，上海一名80後基金經理人張某利用未公開資訊交易一案已調查、辦理結束。上海證監局認定張某作為基金經理，利用未公開資訊交易行為持續時間長，違法所得金額大，違法情節較為嚴重。該局決定對張某命令改正，沒收違法所得1566.26萬元，處以1566.26萬元罰款。

此外，當局對張某採取10年市場禁入措施，自宣布決定之日起，在禁入期間內，不得在任何機構從事證券業務、證券服務業務或擔任原證券發行人的董事、監事、高級管理人員職務外。

罰單指出，2018年10月31日至2022年8月5日，張某於上海某基金管理有限公司擔任基金經理，負責A證券投資基金（下稱：A基金）的投資決策等工作。任職期間，張某指揮配偶劉某操作「閆某」證券賬戶下單交易。

3年多來，「閆某」賬戶買入滬深兩市股票共656隻，與A基金趨同買入股票393隻，趨同買入股票只數佔比59.91%，趨同買入金額6.66億元，趨同買入金額佔比59.80%，賬戶趨同買入盈利金額1566.26萬元。

內媒報道，該名基金經理為華安基金的張亮。據報，2022年7月，一則關於華安品質甄選（基金），被各大通路緊急停止銷售，擬任基金經理張亮因個人原因無法繼續任職的消息，在當時引起廣泛熱議。

 

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