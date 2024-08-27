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港7月出口升13.1%勝預期 進口升9.9%

統計處公布，7月本港整體出口貨值按年上升13.1%，勝預期；進口貨值按年上升9.9%。

7月份商品整體出口貨值為3,904億元，按年上升13.1%；商品進口貨值為4,123億元，按年升9.9%。 月內錄得有形貿易逆差218億元，相等於商品進口貨值的5.3%。

今年首七個月，商品整體出口貨值按年升12.4%；商品進口貨值上升8%。期內錄得有形貿易逆差1,828億元，相等於商品進口貨值的6.6%。

今年7月，輸往亞洲的整體出口貨值上升15.7%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是馬來西亞（升39.2%）、中國內地（內地）（升23.0%）、越南（升21.7%）、泰國（升20.2%）和菲律賓（升19.2%）。另一方面，輸往印度（跌27.9%）和新加坡（跌16.8%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是荷蘭（升78.9%）和美國（升19.7%）。另一方面，輸往英國（跌31.0%）的整體出口貨值則錄得跌幅。

 

同期，來自部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是越南（升80.4%）、韓國（升34.4%）、台灣（升20.6%）、馬來西亞（升19.1%）和內地（升12.2%）。另一方面，來自泰國（跌43.4%）的進口貨值則錄得跌幅。

月內部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增221億元，升13.7%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增205億元，升62.3%）。

發言人表示，7月商品出口貨值繼續錄得雙位數按年增長。輸往內地、美國及歐盟的出口繼續明顯擴張。與此同時，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。

展望未來，如果外部需求維持穩定，香港出口的正面表現應該可以延續，儘管地緣政治緊張局勢和貿易磨擦將會帶來風險。

 

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