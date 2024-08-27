李嘉誠基金會捐贈治療肝癌的超聲波組織碎化（Histotripsy）醫療設備予香港大學李嘉誠醫學院，基金會創辦人李嘉誠除了親自到場見證捐贈儀式，亦與跟進相關設備開發的美國密西根大學團隊成員用視象交流。在會上，李嘉誠說：「你知道，當我聽到你這麼神奇的技術，可以為癌症病人帶來無痛、高效，負擔得起的選擇，我內心很興奮，真的幾個晚上都睡不著」，他從該團隊成員了解到，該套設備正進行治療更多種類癌症的臨床研究，及正研究做無創傷性的腦部手術。團隊成員亦感謝李嘉誠慷慨捐贈有關設備予香港的大學，造福病患。
據密西根大學團隊所言，現時他們使用到Histotripsy在歐洲及美國，他們已經在美國和歐洲開始了腎癌的治療臨床實驗，在近期內亦要做治療胰腺癌的臨床實驗，同時也在研究做腦癌、 前列腺癌 、乳腺癌、軟組織癌、皮膚癌及 甲狀腺癌等等治療。除了癌症以外，他們亦有很長的時間一直在研究怎樣用組織計劃技術，做無創傷性的腦部手術。是次李嘉誠作出捐贈，該團隊成員除了向李嘉誠致謝之外，亦稱完成她的心願。
李嘉誠稱，他所做的是微不足道，並謂對方的成就才這麼大，他只是這一點點而已。他說：「如果我可以代表的話，代表全世界的病人，能夠得到您這個技術，你應該終生都高興的事，造福無窮，不得了呀！恭喜恭喜！」。
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