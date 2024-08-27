據密西根大學團隊所言，現時他們使用到Histotripsy在歐洲及美國，他們已經在美國和歐洲開始了腎癌的治療臨床實驗，在近期內亦要做治療胰腺癌的臨床實驗，同時也在研究做腦癌、 前列腺癌 、乳腺癌、軟組織癌、皮膚癌及 甲狀腺癌等等治療。除了癌症以外，他們亦有很長的時間一直在研究怎樣用組織計劃技術，做無創傷性的腦部手術。是次李嘉誠作出捐贈，該團隊成員除了向李嘉誠致謝之外，亦稱完成她的心願。

李嘉誠稱，他所做的是微不足道，並謂對方的成就才這麼大，他只是這一點點而已。他說：「如果我可以代表的話，代表全世界的病人，能夠得到您這個技術，你應該終生都高興的事，造福無窮，不得了呀！恭喜恭喜！」。

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