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金茂中期多賺1.3倍 核心純利增1.7倍 息0.03元增1倍

內房股中國金茂（0817）公布，2024年上半年純利約10.1億元人民幣（下同），按年增133%，每股盈利為0.0726元，若扣除投資物業公平值虧損，核心純利約11億元，按年增174%。中期派股息每股0.03元，按年增100%。

上半年集團收入約219.75億元，按年跌18%，主要因城市運營及物業開發、商務租賃及零售商業運營、酒店經營收入較上年同期減少所致。上半年城市運營及物業開發收入按年跌23%至170.73億元，佔總收入的比例跌6個百分點至75%﹔商務租賃及零售商業運營收入按年跌9%至8.61億元，佔總收入比例增1個百分點至4%﹔金茂服務收入按年增10%至14.91億元，佔總收入比例增2個百分點至7%﹔其他收入按年增18%至23.82億元，佔總收入比例增3個百分點至10%﹔酒店經營收入按年跌17%至8.85億元，佔總收入比例維持在4%。

上半年整體銷售毛利率為16%，較上年同期基本持平﹔當中上半年城市運營及物業開發毛利率按年持平為11%﹔上半年商務租賃及零售商業運營毛利率為78%，按年跌5個百分點﹔上半年 酒店經營毛利率為43%，按年跌7個百分點﹔上半年金茂服務毛利率為25%，按年跌1個百分點。截至上半年末，集團的淨債務與調整後資本比率76%，較2023年底增3個百分點。

 

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