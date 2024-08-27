體育用品股安踏（2020）公布，不計入分佔聯營公司/合營公司損益及由Amer Sports上市事項權益攤薄所致的非現金會計利得影響，上半年純利增加17%至61.61億元人民幣（下同）﹔若計入上述影響，則純利大增62.6%至77.21億元。每股基本盈利按年增58%至2.75元。上半年派每股中期息1.18港元，較2023年中期派0.82元，按年增43.9%，佔純利的50.1%，較2023年中期升4.4個百分點。
上半年集團整體收入按年增13.8%至337.35億元，主要歸因內地各項刺激內需的政策持續利好；巴黎夏季奧運會有助激發公眾對體育的熱情及參與度；及 電子商貿業務的增長。
收入當中，安踏上半年貢獻了160.77億元，按年增13.5%，佔總體收入47.7%﹔FILA上半年貢獻收入130.56億元，按年增6.8%，佔總體收入的38.7%﹔所有其他品牌上半年貢獻收入46.02億元，按年增41.8%，佔總體收入的13.6%。
毛利率方面，整體安踏毛利率按年增0.8個百分點至64.1%，當中安踏品牌上半年毛利率為56.6%，按年增0.8個百分點﹔FILA上半年毛利率為70.2%，按年增1個百分點﹔所有其他品牌毛利率為72.7%，按年跌0.7個百分點。
上半年，集團整體經營溢利為86.6億元，經營溢利率維持25.7%﹔上半年安踏分部的經營溢利率按年增0.8個百分點至21.8%，主要歸因於毛利率上升0.8個百分點所致。
FILA分部的經營溢利率按年跌1.1個百分點至28.6%，主要歸因期內有較多國際跨界聯名合作，為深化品牌形象而產生較多廣告及宣傳開支，導致經營開支佔收入比率上升。
期內廣告及宣傳開支佔收入比率上升0.4個百分點至7.5%，員工成本佔收入比率持平，總員工成本金額增加14%至52.28億元﹔研發活動成本佔收入比率上升0.4個百分點至2.7%。
截至上半年末，平均存貨周轉日數下降10日至114天，平均應收貿易賬款周轉日數上升2日至19天，平均應付貿易賬款周轉日數上升10日至52天。
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