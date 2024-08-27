期內收入33.19億元，按年升40.98%。集團指，「美聯物業」及「香港置業」業務經營溢利較去年同期顯著上升，成功抓緊香港住宅物業市場反彈，加上集團於香港之穩定市場佔有率及營運效率之優，令中期業績顯著增長。

此外，隨著於去年最後一季實施一系列策略性措施，包括晉升新銷售管理團隊（連同新行政總裁）及連串新措施（包括重新定位其業務模 式及精簡內地之營運），集團在中國內地之經營業績得到顯著改善。

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