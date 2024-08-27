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信置全年基礎溢利跌15%至51.7億  末期息0.43元按年持平

信和置業（0083）公布6月底止全年度業績，期內股東應佔基礎溢利達51.71億元，按年減少15.06%；股東應佔溢利為44.02億元，按年減少24.73%。每股派末期息0.43元，與去年同期一樣。主席黃志祥表示，儘管近期樓市交易量有所調整，集團仍保持謹慎樂觀。預期人才湧入、租金回報率上升以及今年稍後有機會減息，有望支持住宅物業需求並增強買家信心，這些積極的市場趨勢為香港地產市場帶來樂觀前景。

信置期內錄得物業發展銷售收入88.93億元，按年減少25.5%，收入主要來自西南九龍的維港滙第二期及第三期、旺角ONE SOHO，以及出售於過往年度完成的項目餘下住宅單位及車位，包括維港滙第一期、成都的信和•御龍山、黃竹坑揚海、何文田St. George’s Mansions及觀塘凱滙。期內集團推售黃竹坑海盈山，至今售出6.8%；另推出將軍澳凱柏峰 III，亦售出34.9%。

展望未來其將有多個新項目推售，包括中環ONE CENTRAL PLACE及元朗柏瓏 III，預期於二四╱二五年度將有另外兩個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別為油塘通風樓物業發展項目及日出康城第十三期物業發展項目。

該集團期內的總租金收益為35.5億元，按年增長1.3%。酒店部門的經營溢利為4.87億元，按年增長7.98%。其在期內淨持現金455.85億元。

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