執行副總裁張浩補充，雖然三大電訊商資本開支下降，但整體投資規模依然龐大，而且會繼續拓展海外和政企客戶市場。他續稱，目前海外市場仍受地緣政治、經濟疲弱等風險影響，故不會片面追求市場規模和佔比。

至於派息比率會否跟隨三大電訊商提高至75%以上的指引，執行董事、執行副總裁兼財務總監沈阿強表示公司基於現金流、業務表現等因素而提升股東回報，未來會進一步研究派息率的政策。

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