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中通服：重點將轉向算力和數據中心 續拓展海外市場

內地三大電訊商資本開支愈趨減少，令中國通信服務（0552）上半年電信基建服務按年略跌0.1%至376.66億元（人民幣，下同），去年同期則升7.5%。執行董事、總裁閆棟表示客戶投資轉趨審慎，公司會將重點轉向算力網絡和數據中心的發展，並助電訊商降本增效以維持公司相關業務收入穩定。