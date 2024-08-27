眾安在綫（6060）公布中期業績，由於保險分部淨利潤下跌影響，集團純利按年跌75%至5547萬元（人民幣，下同）。集團保險服務收入按年升19%至150.9億元，惟賠付率上升，令承保利潤下降，導致保險分部淨利潤按年下降3.09億元。每股盈利0.04元，不派中期息。
眾安在綫期內，承保綜合成本率較去年同期上升2.1個百分點至97.9%，主要由於綜合賠付率上升3.6個百分點至60.7%，而綜合費用率為37.2%。
投資收益方面，集團期內總投資收益按年跌14%至6.2億元，再加上公允價值變動損益淨額按年升16%至7.89億元，令眾安在綫收益淨額於期內盈轉虧、虧損1.71億元，去年同期收益淨額則為2.3億元。
至於旗下的香港虛擬銀行眾安銀行（ZA Bank）方面，ZA Bank今年上半年虧損1.09億港元，按年減少近1億港元，虧損率按年收窄71.7個百分點至42.9%。集團表示，隨著新產品陸續上線淨收入按年升45.9%至2.55億港元，當中非利息收入佔比為18.4%。
而截至今年6月30日，ZA Bank擁有存款餘額約168.01億港元，貸款總餘額約56.19億港元，存貸比率為33.4%。
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