按業務劃分，期內博彩業務淨收益按年增長48.3%至128.97億元。當中中場相關的非轉碼毛收益按年增長49.7%至114.89億元；貴賓博彩及角子機博彩亦分別錄得毛收益11.78億元及11.24億元，分別按年增長65.4%及43.2%。

按項目劃分，除了上葡京錄得EBITDA外，另一旗艦項目位於澳門半島的新葡京的EBITDA亦達10.1億元，按年大增1.14倍。包括回力海立方、葡京、回力酒店及十六浦索菲特等在內的自行推廣場的EBITDA亦按年增長10%至6.49億元。餘下9間衛星場的則錄得LBITDA虧損2900萬元，按年大減86.06%。

其指出，其向母公司澳門旅遊娛樂（澳娛）收購的新馬路金碧文娛中心將打造成全新的餐飲及社交熱點，預計在今年底開業。期內該集團因為償還銀行貸款，因此手持現金按年減少31.6%至24.24億元，未償還銀行貸款餘額尚餘140.12億元，優先票據及可換股債券尚達109.48億元，結欠澳娛仍維持在20.07億元。資產負債比率則按年增加0.2個百分點至52.4%。期內承諾的資本開支達7.44億元，當中5.87億元為承諾澳門政府的投標項目。

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