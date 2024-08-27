集團指出，今年上半年全球製造商及貿易商面對經濟復業不及預期的挑戰，銷售普遍受壓，集團期內適時進行收購項目及改善廠房營運，為可持續發展做好部署。

集團期內製造業務收入按年減少5%至4.46億元，減少主要由於歐美市場零售消費信心偏弱，加上主要客戶仍在消化年前大量備貨的庫存，令銷情緩慢。

廠房方面，由於兩個主要傳統節慶集中在上半年，孟加拉廠房增加期內休假天數，產銷量均按年下跌。為善用生產優勢，孟加拉工廠已開始生產錢包、皮帶等配件，以供貿易業務銷售，同時加強自動化生產、減省人手，改善營運流程，提升生產效益，成功緩解當地大幅調高最低工資對勞工成本造成的壓力，力保較高的毛利率水平。深圳方面，由於接單量減少，但固定成本及開支不變，令平均成本上升；。墨西哥廠則尚在投產初期，新招聘的當地員工仍未能掌握工作流程，生產不暢轉化成高昂的營運成本，期內錄經營虧損，料需時較長才能達到預期的擴產效果。

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