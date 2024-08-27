港交所表示，徐經緯負責領導香港交易所駐香港、中國內地、倫敦和新加坡的環球上市服務部團隊，進一步豐富和擴大集團的上市發行人基礎。

徐經緯於瑞信集團工作近18年，曾擔任亞太區股票資本市場主管，亦是全球股票資本市場和亞太投資銀行與資本市場營運委員會成員。他也曾於香港花旗集團和高盛香港擔任高級投資銀行職務。徐加入港交所之前，於野村控股擔任董事總經理、投資銀行業務副主席，以及亞洲（日本除外）股票資本市場主管。

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