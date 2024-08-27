信和酒店（1221）公布6月底止全年業績，期內扭虧為盈，股東應佔溢利達6430萬元，並恢復派末期息1.5仙。若其撇除投資招商局商業房託（1503）錄得金融工具公平值變動錄得賬面未變現虧損4090萬元，其實際錄得股東應佔溢利達1.052億元。
該集團又指，其持有大酒店（0045）5.15%，賬面投資成本達7.09億元，期內錄得公平值未變現虧損9554.4萬元，則在全面收益賬內反映，並不影響其損益表。其經營的酒店業務方面，在期內經營錄得改善，當中北角城市花園酒店期內入住率達100%，其持股三成的金鐘港麗酒店入住率則達69.1%，持股25%的尖沙咀皇家太平洋酒店的入住率亦達83%。
另同系公司信和置業的母公司尖沙咀置業（0247）期內股東應佔基礎溢利及股東應佔溢利則分別達29.43億元及25.08億元，按年分別減少13.92%及23.69%。每股末期息0.43元，與去年同期一樣。
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