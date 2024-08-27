市場仍然關注中國消費疲軟，體育用品股安踏（2020）主席丁世忠在績後業績會上指，全球消費市場疲軟，並不止中國市場，但安踏不管在銷售業績都取得歷史上最好的業務，市場份額進一步擴大，顯示其多品牌的競爭優勢，而剛分拆的Amer Sports（亞瑪芬）也創自收購回來最高業績，從銷售、利潤及運營緯度都不錯。雖然經濟發展形勢較複雜的挑戰，但丁世忠指，「對未來仍充滿信心，所以今天做了重要的決定，在未來18個月作100億元以內的回購，充份顯示我們對公司未來發展的信心」，「大家覺得好與不好，過去都一直都差不多，但我們也一直做得不錯，我們有信心。」
安踏在今年初交出安踏品牌及FILA品牌的增長指引均為雙位數，但今日集團將FILA品牌的增長指引下修為高單位數，安踏則維持雙位數指引。管理層強調指，FILA主品牌全年目標沒有改變，仍然維持增速雙位數指引，鞋類、線上銷售等上半年仍錄20%高增長，庫存處在5倍以內屬歷史最好，店效提升等。不過集團將FILA的潮牌及童裝在去去年作了業務戰略調整，主要因潮牌的市場比較疲軟，集團已其對產品、功能、店型等做了修正，並投入了很多費用，由於產品投入會滯後反映，故往後業績始會反映效果，仍會是主品牌的有效補充。
至於內地童裝已進入存量市場，整個行業增速比較慢，集團亦會強化FILA童裝商品結構、價位端、優化渠道店型等。而FILA已是一個300億規模的品牌，短期內幾個點的增長不是最重要，反而最重要是長期戰略的判斷。而且整體上半年研發活動成本比率增加投入0.4個百分點至2.7%，但整體經營溢利率仍達25.7%，當中FILA雖然跌1.1個百分點，仍達28.6%。
談及安踏品牌維持雙位數增長，管理層則重申，指引在半年前交前，目前大家對市場環境、信心又更差了，其他同行都在下調目標，公司「也有壓力，不是輕輕鬆鬆做到」，但七、八月市場有好轉，加上安踏品牌各方面都比較健康，故認為「挑戰雙位數也有機會」。
至於其他品牌方面，丁世忠指，DESCENTE及KOLON兩個品牌未來兩年的「高增長能見度挺高」，而KOLON品牌是今年全集團增長最快的品牌，現時DESCENTE及KOLON增長、店效等多項效率都達到行業標杆水平，DESCENTE店效已達到220萬，數字上是國內頭部。
丁世忠指，在收購之初，對其他人說DESCENTE在五年內能做到20億元，但現在已能看到做到100億元的規模。他又打趣說，「公司PE（市盈率）那麼低，如果（投資者）單獨看這兩個品牌，最起碼有個30倍吧」。
其他報道
眾安在綫上半年純利跌75%至5547萬元人幣 虛銀ZA Bank蝕1.1億港元
信置全年基礎溢利跌15%至51.7億 末期息0.43元按年持平
安踏中期多賺63%至77億人幣 派息增44%每股1.18港元
有片丨李嘉誠：聽到神奇技術為癌症病人帶來無痛高效選擇 幾個晚上都睡不著
金茂中期多賺1.3倍 核心純利增1.7倍 息0.03元增1倍
A股基金驚現「老鼠倉」 內地80後基金經理指揮妻子投資 賺逾1500萬人幣
恒指收市升75點 科指跌0.05% 成交重上900億 北水轉流入 攜程升9% 阿里跌4%
投資推廣署：PANPURI在港開設首間分店 反映港受國際品牌歡迎