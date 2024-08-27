中國信達期內收入按年升2.3%至350.76億元，當中不良資產經營業務收入按年跌2.7%至184.35億元，金融服務業務收入按年升9.1%至169.28億元；集團信用減值損失按年升53.3%至47.64億元，集團表示，主要是受產業形勢及外部環境變化影響，令金融資產及客戶貸款及墊款質量承壓。

中國信達截至今年6月30日，期內新增收購經營類不良資產按年跌32.2%至180.14億元。集團表示，積極採取有效措施應對不良資產市場新變化，進一步推動收購經營類業務高質量發展。在資產收購方面，密切跟蹤市場變化。集團於期內沒有新增收購重組類不良資產，截至同期，收購重組類不良資產淨額達414.07億元，當中房地產業佔67%。

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